EKSPAR: Johnny Depp og Amber Heard i retten i Fairfax County i Virginia i mai i fjor.

Ny film, falskt navn og Spania-flytting: Slik går det ett år etter dommen

Ett år er gått siden Johnny Depp fikk en knusende dom over sin ekskone Amber Heard. Nå har én av dem forlatt Hollywood og flyttet til Europa.

Kortversjonen Det er ett år siden Johnny Depp vant over Amber Heard i rettssaken.

Heard ble dømt til å betale 10 millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser etter å ha hevdet å være et offer for vold i hjemmet.

De nådde et forlik i desember, og begge la ned ankene.

Begge er aktuelle med nye filmer. Heard har flyttet til Madrid. Vis mer

Det er gått ett år siden Johnny Depp vant over Amber Heard i rettssaken som millioner av mennesker fulgte minutt for minutt.

1. juni 2022 ble Amber Heard (36) dømt til å betale eksmannen ti millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser etter at hun skrev et avisinnlegg der hun hevdet å være et offer for vold i hjemmet.

Depp ble samtidig dømt til å betale sin ekskone to millioner dollar i erstatning fordi domstolen mente hun var utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat - men likevel var dommen knusende for Heards rykte.

Hun anket, men i desember avslørte hun at at hun og eksmannen nådde et forlik, og begge la ned ankene.

«Etter mange overveielser har jeg kommet frem til en vanskelig beslutning om å inngå forlik i ærekrenkelsessaken mot meg av min eksmann i Virginia», skrev Heard i et innlegg på Instagram.

Som en del av forliket måtte hun betale Depp én million dollar, rundt ti millioner norske kroner. Ifølge TMZ vil pengene komme fra hennes forsikringsselskap, og ikke hennes egen lomme.

Hva skjedde med Amber Heard?

Hun har holdt en lav profil etter rettsaken i Virginia i fjor. For kort tid siden avslørte amerikanske medier at hun har forlatt Hollywood - til fordel for Madrid.

Få uker etter rettssaken solgte Heard huset sitt i California-ørkenen hvor hun oppholdt seg i tiden under og etter rettssaken.

Huset med tre soverom og tre bad ble solgt utenfor markedet for 1,05 millioner dollar, som tilsvarer rundt 11,6 millioner norske kroner. Det er nesten det dobbelte det hun opprinnelig betalte for huset i 2019, skriver TMZ.

Den påfølgende høsten ble hun observert flere steder i Spania - blant annet på stranden i Mallorca. Ifølge flere medier, blant annet NY Post, brukte hun et pseudonym da hun leide bolig en kort periode på Mallorca.

Nylig skrev TMZ at 37-åringen har slått seg ned i et hus i Madrid sammen med datteren.

Heard er aktuell i den kommende filmoppfølgeren «Aquaman and the Lost Kingdom», som kommer på kino i desember.

I en kort video som sirkulerer på TikTok, svarte Heard på spørsmål fra noen lokale journalister utenfor hennes nye bolig i Madrid nylig.

I videoen sier hun på flytende spansk at hun elsker å bo i Spania. Da hun ble spurt om hun planlegger å bli, svarte hun:

– Ja, jeg håper det. Ja, jeg elsker å bo her.

– Hun er tospråklig og kan i spansk. Hun er lykkelig der og oppdrar datteren bort fra alt bråket. Jeg tror ikke hun har noe hast med å returnere til Hollywood, men hun vil muligens dra tilbake når tidspunktet er riktig, sa en kilde til Daily Mail.

Hva skjedde med Johnny Depp?

I tiden etter rettssaken dro Johnny Depp på turné med Jeff Beck - som døde i januar i år. Få uker rettssaken var de to i Norge som del av turneen, og konsertene ble raskt utsolgt.

I etterkant av dommen har Depp uttrykt lettelse:

– Juryen har gitt meg livet tilbake. Jeg er virkelig ydmyk, skrev han i en uttalelse for ett år siden.

Depp dukket opp på filmfestivalen i Cannes forrige måned, hvor hans franskspråklige film «Jeanne Du Barry» åpnet festivalen. Under en pressekonferanse for filmen ble han spurt om hans Hollywood-comeback.

NYE BILDER: Johnny Depp poserer for portrettfotografier for filmen «Jeanne du Barry'» på Cannes internasjonale filmfestival i mai.

– Føler jeg meg boikottet nå? sa han.

– Nei, ikke i det hele tatt. Men jeg føler meg ikke boikottet av Hollywood fordi jeg ikke tenker på det. Jeg tenker ikke på Hollywood. Jeg har ikke så mye mer behov for Hollywood selv, forklarte Depp på festivalen i Frankrike.

Ifølge People la skuespilleren til følgende:

– Jeg funderer stadig på ordet comeback fordi jeg ikke dro noe sted. Faktisk bor jeg omtrent 45 minutter unna. Så ja, kanskje folk sluttet å ringe ut fra hva frykten deres var på den tiden. Men nei, jeg gikk ikke noe sted. Jeg har hengt rundt.