PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry i Nederland i april i år.

Prins Harry og hertuginne Meghan slipper ny doku-trailer – og tar over lederskapet i egen business

Kvinnen som har vært toppsjef i Archewell har sluttet. Samtidig kommer en ny trailer med oppsiktsvekkende betroelser fra prinseparet.

Nå er det kjent at Mandana Dayani (40), entreprenør og advokat, slutter som president i prinseparets organisasjon etter 18 måneder ved roret.

Det skal ikke ligge noen dramatikk bak avgangen. Deadline melder at avhoppet skjer i «vennlige og avklarte former».

Dayani erstattes ikke. Heretter skal prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) selv være sjefer i Archewell Foundation, som de opprettet våren 2020, og som er oppkalt etter deres eldste barn, Archie (3).

Ny trailer: – Et skittent spill

Nyheten om toppsjefens avgang kommer få dager etter Netflix publiserte traileren for sin kommende dokumentarserie om Harry og Meghan.

Mandag slapp Netflix enda en trailer med info om hva som kommer.

Der hører man Harry si: – Det er veldig vanskelig å se tilbake nå og tenke: Hva i all verden skjedde?

Han sier også:

– Det er et hierarki i familien. Historier lekker, men historier plantes også.

Andre stemmer bidrar i traileren og snakker om det som beskrives som «et hat mot Meghan». Rasisme nevnes også.

– Det er et skittens spill, sier Harry.

Meghan på sin side uttaler:

– Jeg innså at de aldri kom til å beskytte meg.

Harry runder traileren av med:

– Ingen kjenner den hele og fulle sannheten. Men vi kjenner den fulle og hele sannheten.

Se den nyeste traileren her:

Archewell favner Archewell Foundation, Archewell Audio og Archewell Productions.

Det er i samarbeid med sistnevnte at Netflix nå har laget en dokuserie på seks episoder.

Se den første traileren her:

Det knytter seg stor spenning til dokumentarserien, med tanke på det svært anstrengte forholdet mellom prinseparet og resten av den britiske kongefamilien.

Teaserne inneholder både tårer og betroelser om at «ingen ser hva som skjer bak lukkede dører».

DOKUMENTAR: Prins Harry og hertuginne Meghan dukker snart opp i dokumentarserie på Netflix. Her er glimt fra traileren.

Når det gjelder det ferske sjefsbyttet, opplyser en talsperson til Deadline at Dayani ble ansatt fordi Harry og Meghan hadde svangerskapspermisjon, og at 40-åringen siden har vært med å forme Archewells visjon og fremtidsplaner.

«Vi er takknemlige for hennes lidenskap, pliktoppfyllelse og lederskap», heter det i kunngjøringen fra Archewell.

I kunngjøringen av det ferske sjefsbyttet opplyses det at partene allerede for flere måneder siden i fellesskap ble enige om at Dayani skulle slutte.

«Dayani støtter hertugen og hertuginnen i deres nye lederroller, og de forblir venner», heter det videre.

Snart tre år har gått siden Meghan og Harry trakk seg ut av kongehuset og flyttet til USA. Han er fortsatt prins, og de har beholdt titlene hertug og hertuginne av Sussex.

Premiere denne uken

Netflix opplyser i traileren at de første tre episodene slippes 8. desember, mens de tre siste kommer 15. desember.

Harry og Meghan signerte det som ble omtalt som en gigantavtale med Netflix i 2020. Avtalen går ut på at Harry og Meghan skal produsere filmer og serier, både manusbaserte prosjekter og dokumentarer, deriblant innhold rettet spesielt mot barn.