MODELL: Hailey Bieber, her på Vanity Fair-festen etter årets Oscar-galla.

Hailey Bieber innrømmer: − Har det vanskelig

Hailey Bieber (26) fortsetter å bruke Instagram til å lette hjertet.

Modellen og influenceren, også kjent som kona til popstjernen Justin Bieber (29), har et svært anstrengt forhold til sosiale medier. Men det er gjerne egne kanaler hun bruker som ventil for følelsene.

– Tristeste øyeblikk

Tidligere denne uken skrev Hailey til sine nær 50 millioner følgere på Instagram at hun sliter, men at hun ofte skjuler det vonde bak humor.

«Jeg liker å fleipe om hva jeg føler, fordi noen ganger er det lettere enn å innrømme at jeg har det vanskelig», meldte 26-åringen i en Instagram-story.

«Men sannheten er at jeg siden 2023 startet, har opplevd noen av de tristeste og tyngste øyeblikkene noensinne i mitt voksne liv. Både psyken og følelsene har vært skjøre, for å si det mildt», fortsetter hun.

BETROELSER: Hailey Bieber med hjertesukk.

Det har de siste månedene stormet noe veldig rundt Bieber, særlig på TikTok. Videoer av Hailey og Kylie Jenner (25), som ble tolket som harselas mot Selena Gomez (30), satte fyr på nettet.

Hailey ble dynket i hatmeldinger, og hun skal også ha mottatt drapstrusler.

– Bedre sammen

Til slutt kom også Selena på banen og ba folk roe seg. Selena forklarte at Hailey hadde tatt kontakt med henne.

EKTEPAR: Hailey Bieber og Justin Bieber på SuperBowl-tribunen i California i fjor.

Hailey skriver i sitt ferskeste innlegg:

«La oss fortsette å være der for hverandre. La oss være der for våre kjære, for venner, for familie og fremmede. La oss fortsette å stille opp for hverandre også når det er vanskelig. Vi er bedre når vi står sammen».

Helsetrøbbel

Justin og Hailey har begge i tillegg hatt store helseutfordringer det siste året. Hailey har vært åpen om både liten blodpropp i hjernen og cyste på eggstokken. Ektemannen på sin side måtte nylig avlyse resten av verdensturneen.

Popartisten fortalte i juni i fjor at han hadde fått Ramsay-Hunt-syndrom, som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet.