SKUTT: Rapper PnB Rock, Rakim Allen, ble skutt og drept under et ran på en restaurant i Los Angeles (USA) mandag.

Instagram-post kan ha ført til drapet

CALIFORNIA (VG): Politiet i Los Angeles undersøker om en Instagram-post av PnB Rock kan være årsaken til at drapsmannen kort tid etter publisering dukket opp og tok livet av rapperen.

Publisert: Nå nettopp

Sammen med kjæresten delte han et måltid på den populære restauranten Roscoe’s House of Chicken & Waffles før i Los Angeles mandag. Det var her gjerningspersonen dukket opp og krevde smykker og andre verdisaker fra artisten, før det ble åpnet ild, forklarer politisjef Michel Moore til Los Angeles Times.

Han forklarer at rapperen ble angrepet kort tid etter å ha blitt tagget i sosiale medier som gjest på restauranten. De undersøker nå om dette kan ha en sammenheng med at gjerningspersonen dukket opp.

Kjæresten skal ha tagget han i et bilde på Instagram, som nå er fjernet.

Fraktet til sykehus

Politiet har forklart at PnB Rock, som egentlig heter Rakim Allen, ble skutt kort tid etter at raneren forsøkte å stjele til seg verdier han hadde på seg.

– Han skjøt offeret og sprang ut en sidedør til parkeringsplassen, forklarte politibetjent Kelly Muniz mandag.

Hun sier at Allen ble fraktet til sykehus og erklært død der klokken 13:59 (amerikansk tid), rundt en time etter hendelsen.

Ifølge vitner LA Times har snakket med arbeider politiet med å innhente overvåkningsvideo fra restauranten og nærliggende kontor og bedrifter.

Mer informasjon om gjerningspersonen har de ennå ikke kommet med.

MINNET: Det er lagt ned blomstrer og lys utenfor restauranten der PnB Rock ble skutt og drept i Los Angeles, USA.

Omtalt av Rolling Stone

PnB Rock startet å lage musikk i en alder av 19 år. I et intervju med magasinet Paper har han sagt at det var Drakes album «Take Care» som inspirerte han.

Han deputerte i 2014, gjorde suksess med singelen «Fleek» i 2015 – som gikk viralt på sosiale medier-plattformen Vine, før han året etter ble omtalt av musikkmagasinet Rolling Stone som en ny artist «du må kjenne til».

PnB Rock gjorde flere musikalske samarbeid, blant annet med Ed Sheeran, Chance The Rapper og rapperen YFN Lucci. Med sistnevnte nådde han 33. plass på Billboard Hot 100-listen, med låten «Everyday We Lit».

Økning i antall ran

I ettertid av drapet har flere uttrykket sine kondolanser til Allens familie og venner. Det har også oppstått debatter om våpenbruk, ran og artister som målrettet angripes.

Avdelingen til Los Angeles-politiet, i bydelen der skytingen fant sted, har håndtert 34 drap hittil i år. Statistikken bemerker også en økning på 25,2 prosent av ran i løpet av perioden, skriver avisen.