Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon.

Kronprinsparet tar over prinsesse Märthas beskytterskap

To foreninger avsluttet sitt samarbeid med prinsesse Märtha Louise på grunn av Durek Verretts utspill i fjor høst. Nå får flere av foreningene nye kongelige beskyttere.

Prinsesse Märthas beskytterskap beskytterskapKongehuset har en historisk tradisjon for beskytterskap. Et kongelig beskytterskap fungerer som anerkjenning av organisasjoner og arrangement innefor det kongehuset definerer som viktige område av samfunnslivet. overføres til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, fremkommer det på kongehusets egne nettsider.

I fjor høst valgte Epilepsiforbundet og Foreningen for Muskelsyke å avslutte sine samarbeid med prinsesse Märtha på grunn av at de reagerer på Durek Verretts utspill.

Blant annet har Verrett fått mye oppmerksomhet for en medaljong han selger, og som han hevdet hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.

– Prinsessen har alltid tatt sitt ansvar som beskytter på alvor og vist genuin interesse for det vi jobber med, men stadig flere medlemmer reagerer på Durek Verrets spekulative utspill om sin egen form for alternativ medisin og evner som sjaman, sa leder i Foreningen for Muskelsyke, Patricia Melsom, i pressemeldingen da de avsluttet Märtha-samarbeidet.

Senere den høsten, i november, formidlet prinsessen til organisasjonene hun var beskytter for, at hun frasa seg sine beskytterskap, som la rammene for hennes offisielle oppgaver.

«Det vil være en annen i familien som tar over min rolle. Jeg ønsker organisasjonene lykke til med det viktige arbeidet de gjør», het det i en pressemelding fra Märtha.

En av organisasjonene Märtha var beskytter for, var Norsk Revmatikerforbund.

– Vi synes dette er ryddig og klokt. Det er utfordrende når vår høye beskytter forfekter meninger og tankegods som er i strid med vår evidensbaserte tilnærming, sa forbundets generalsekretær, Bo Gleditsch, da Märtha frasa seg beskytterskapene.

Nå er det altså klart at kronprinsparet overtar prinsesse Märtha Louises beskytterskap.

Prinsesse Märtha var tidligere beskytter for disse:

Foreningen for muskelsyke

Epilepsiforbundet

Hørselshemmedes Landsforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norsk Revmatikerforbund

Ridderrennet

Vivil-lekene