ARTIST: Sigrid Raabe var med på britenes nyttårsfeiring på BBCs hovedkanal.

Sigrid sang inn nyåret for millioner på BBC

Millioner av briter kunne i går kveld se den norske artisten Sigrid opptre på nyttårsshowet til BBC.

Hun fremførte sin egen sang «Mirror» som oppladning til britenes nyttårsfeiring i duett med den folkekjære artisten Sam Ryder på BBCs hovedkanal.

Ryder ledet showet. Han ble for alvor kjent da han tok Storbritannia til annenplass i Melodi Grand Prix i 2022 med låten «Space Man» etter mange, mange magre år.

Sigrid var ikke den eneste kjente gjesteartisten:

Hun fikk selskap av Mel C fra Spice Girls, House Gospel Choir og den britiske rockeartisten Justin Hawkins fra bandet The Darkness.

– Storbritannias store Melodi Grand Prix-redningsmann ender sitt seierrike år med den største underholdningsjobben av dem alle: å synge det nye året inn på BBCs hovedkanal, skriver avisen The Guardian.

BBC hadde på forhånd sagt at de forventet at 10 millioner briter skulle se fyrverkeri-showet fra London på kanalen ved midnatt, ifølge City A.M.

Sigrid og Ryder var på scenen den siste halvtimen før fyrverkeri-showet markerte det nye året – og en halvtime etter at fyrverkeriet i London var ferdig.

Sigrid sto også for kveldens siste duett da hun sang George Michael’s låt «Freedom» fra 1990 med Ryder.

POPULÆR: Sam Ryder vant annenplassen i fjorårets Melodi Grand Prix med låten «Space Man».