HJERTELIG: Prinsesse Estelle hilser på kong Willem-Alexander av Nederland og dronning Maxima på Slottet i Stockholm tirsdag.

Prinsesse Estelle stjal showet

Prinsesse Estelle (10) deltok på sitt første offisielle statsbesøk denne uken – og det vekker oppsikt også utenfor Sveriges grenser.

Kong Willem-Alexander og dronning Maxima fra Nederland er på statsbesøk i Sverige – og for aller første gang fikk prinsesse Estelle være med som representant for vertskapet.

Den britiske nettsiden RoyalCentral skriver at tiåringen «tok hovedrollen» da de kongelige poserte for pressen tirsdag.

Kong Willem-Alexander er fadder for Estelle, og det var et hjertelig gjensyn mellom de to da Estelle spaserte inn på Slottet for å hilse på gjestene.

STATSBESØK: F.v.: dronning Silvia, kong Carl Gustaf, kong Willem-Alexander, dronning Maxima, prinsesse Estelle, kronprinsesse Victoria og prins Daniel.

Kong Willem-Alexander passet på at den yngste fikk posere i midten når de offisielle bildene skulle tas.

Estelle var for anledningen iført rutete kjole.

Prinsesse Estelle er eldstebarnet til kronprinsesse Victoria og prins Daniel, og dermed den 2. i arverekken til tronen etter sin mor. Hun har flere faddere, og kronprins Haakon er én av dem.

MIDTPUNKT: Prinsesse Estelle fikk poserer i midten.

Svenske DAM skriver at Estelle Silvia Ewa Mary, som er hennes fulle navn, også var til stede under den private statslunsjen senere på dagen.

