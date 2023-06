VITNER: Prins Harry skal etter planen innta vitneboksen i Londons High Court tirsdag, i søksmålet mot Mirror Group Newspaper. Her forlater han rettsalen tidligere i år.

Harrys historiske oppgjør: − For ham er det et barndomstraume

Forrige gang et medlem av kongefamilien vitnet i retten, var i 1891. Men prins Harrys søksmål mot britiske mediehus kan slå tilbake på ham, mener eksperter.

Kortversjonen Prins Harry møter retten i London i et historisk søksmål mot britiske mediehus, denne gangen Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Søksmålet hevder aviser har misbrukt privat informasjon og innhentet på ulovlig måte, hovedsakelig ved telefonhacking.

Dette er første gang prins Harry vitner i retten mot tabloidavisene.

Prinsens offentlige kamp mot mediene kan også slå tilbake og ha negative konsekvenser.

The Mirror Group benekter å ha avlyttet telefoner og mener bevisene er "vage" og noen ganger "ikke-eksisterende". Vis mer

Denne uken møter prins Harry i retten i London, i et historisk oppgjør mot britisk presse.

Bakgrunnen er et av flere søksmål mot britiske mediehus – i denne omgangen Mirror Group Newspapers.

Prinsen og tre andre personer hevder at avisene Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People har misbrukt privat informasjon innhentet på ulovlig vis, deriblant via telefonhacking.

I Harrys tilfelle skal dette gjelde en rekke artikler publisert mellom 1995 og 2011.

Ifølge søksmålet skal avisene ha blitt skaffet denne informasjonen av «kyniske kommersielle årsaker», skriver AP.

Info Sakens kjerne Prins Harry og flere andre personer har saksøkt Mirror Group Newspapers for å ha innhentet informasjon på ulovlig vis, blant annet ved å ha hacket og avlyttet private beskjeder til privatpersoner telefonsvarere. I prins Harrys tilfelle skal det gjelde over 150 artikler publisert mellom 1995 og 2011 i The Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People. I tillegg til Mirror Group Newspapers saksøker Harry også News Group Newspapers, utgiver av The Sun, og Associated Newspapers, som eier Daily Mail and Mail on Sunday. Heller ikke her er Harry alene om søksmålene. Kjendiser som Hugh Grant, Elton John og Elizabeth Hurley er også blant dem som har klaget inn enten News Group eller Associated Newspapers. Telefonhacking i britisk presse kom først frem i lyset i 2006, da en privatetterforsker og en reporter fra Rupert Murdoughs News of the World ble fengslet for å ha hacket telefonene til ansatte av prins Harry, prins William og kong Charles. I 2011 det avslørt at News of the World og andre aviser eid av Murdough hacket telefonen til blant annet et drapsoffer. Det første til en offentlig etterforskning og avisens undergang. Siden den gang har flere andre britiske mediehus blitt anklaget for lignende ulovlige journalistiske metoder. I 2020 inngikk prins William et forlik i et slikt søksmål mot The Sun og nedlagte News of The World. Vis mer

Harrys kamp mot pressen er viden kjent. Blant annet mener han at paparazzifotografer forårsaket bilulykken som drepte hans mor, prinsesse Diana, i 1997.

Harry hevder også at hans kone, hertuginne Meghan, har blitt utsatt for «ondskapsfulle, vedvarende angrep» av pressen. I fjor vant hun eksempelvis et søksmål mot Mail on Sunday, for å ha publisert et privat brev hun skrev til faren.

MEGXIT: Prins Harry og hertuginne Meghans exit fra kongehuset i 2020 skapte store overskrifter. Mye av årsaken til at de flyttet til USA er ifølge paret medienes behandling av Meghan.

Første gang siden 1891

Dette er imidlertid første gang prinsen selv skal innta vitneboksen i kampen mot tabloidene. Forrige gang et britisk kongemedlem vitnet i retten personlig, var på slutten av 1800-tallet. 1800-tallet. Dronning Victorias sønn, Edward VII, vitnet i en ærekrenkelsessak som omhandlet et kortspill i 1891.

– Det som er spesielt med denne saken, er at den er dratt så langt at den rett og slett ender opp i retten, sier TV2s kongehuskommentator, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, til VG.

Monarkiet en tradisjon med å ikke blande seg inn i domstolene. De går etter mantraet «never complain, never explain», sier han.

– Men Harry har alltid hatt et anstrengt forhold til mediene. For ham er det et barndomstraume, spesielt grunnet morens død. Og etter at han trakk seg ut av kongehuset i 2020, står han egentlig fritt til å kjøre på.

HARDE KRYSSFORHØR: – Han har nok blitt grundig forberedt på det som kommer, men det er klart at dette vil være noe helt annet enn han har opplevd tidligere, sier kongehuskommentator Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Enkelte kongehuseksperter mener at Harrys oppgjør mot tabloidpressen kan øke prinsens popularitet, spesielt blant unge mennesker.

– Mange unge vil se på han som en heltefigur som kjemper mot systemet. I denne saken vil han bli sett på som en underdog underdogEn underdog er en person eller gruppe i en konkurranse eller kamp som i stor grad forventes å tape. , og det er en god posisjon å være i, sier Pauline Maclaran, som er kongehuskommentator og professor ved Royal Holloway Univerisity of London, til BBC.

Kan slå tilbake på ham

Men den offentlige krigen mot mediene kan også gi negative konsekvenser. Schulsrud-Hansen sier at mye av Harrys tidligere påfunn har slått tilbake mot ham i senere tid.

– Siden desember har det vært veldig mye fra Harry, og jeg opplever at folk er litt mettet. Spørsmålet er om han gjør dette fordi han har en vendetta mot britiske medier, eller om han har en god grunn, sier han, og legger til:

– Og du er ikke egentlig en underdog når du kommer fra det britiske kongehuset

Kongehusekspert, journalist og forfatter Kristin Storrusten sier at mye av kritikken som kommer mot pressen fra kongehusene er legitim, både i Norge og i Storbritannia.

– Det er helt legitimt å snakke om hvor langt pressen skal gå, spesielt når det gjelder kildebruk og jakten på kilder. Harry har vært veldig tydelig på at media har vært fryktelig ødeleggende for ham, sier hun.

– Jeg tror at han sirkler seg mer og mer ut av kongefamilien, og at en stor del av den prosessen er å si tydelig fra om hva som ikke har vært greit, for det har han ikke fått gjort tidligere.

SELVMOTSIGENDE: Journalist, forfatter og kongehusekspert Kristin Storrusten mener det er selvmotsigende at Harry stadig søker offentlighetens lys, når han samtidig sier han ønsker å være i fred.

Men samtidig har prinsen vist at han har en manglende forståelse av pressens oppgave, mener Storrusten. Hun viser til Netflix-dokumentaren fra 2021 og den nylig utgitte selvbiografien Spare, hvor Harry innrømmer blant annet å ha brukt narkotika.

– Han anklager pressen for å finne opp historier, men så sier han at han selv løy til pressen om disse historiene.

Vil bli stilt til veggs

Å bli kryssforhørt i en rettssal er også noe helt annet enn å bli stilt til veggs under et intervju, sier ekspertene. Harry må sannsynligvis svare på vanskelige og personlige spørsmål, og få tidligere uttalelser brukt mot seg.

– Han har nok blitt grundig forberedt på det som kommer, men det er klart at dette vil være noe helt annet enn han har opplevd tidligere, sier Schulsrud-Hansen.

Storrusten mener også det er selvmotsigende at Harry og hans kone Meghan stadig oppsøker offentligheten og oppmerksomheten, når de samtidig sier at alt de ønsker er fred og ro.

– Han har sagt at han hatet å vokse opp som prins, men sørger likevel for at barna hans får kongelige titler. Og når han går ut mot media på denne måten, blir det enda mer oppmerksomhet. Det er kinkig når privilegerte personer føler seg krenket, fordi maktbalansen er vanskelig å navigere.

Tror pressen vil lande på bena

The Mirror Group har innrømmet at det er enkelte tilfeller hvor en tredjepart kan ha brukt ulovlige metoder for å hente inn informasjon, og har utstedt en beklagelse for dette.

De benekter imidlertid å noen gang ha avlyttet telefoner, og sier bevisene for telefonhacking er «vage» og i noen tilfeller «ikke-eksisterende». De mener også at mange av de aktuelle anklagene er foreldet, da de har skjedd for langt tilbake i tid.

Uavhengig av hva sluttresultatet blir, tror Schulsrud-Hansen at pressen vil lande på bena.

– Det er langt fra første gang de har blitt dratt til retten.

Storrusten er usikker på i hvor stor grad britiske mediehus vil ta prinsen kritikk til seg i fremtiden.

– Det er dessverre slik at man ønsker seg det perfekte offer. Hadde dette vært snakk om en høyt elsket prinsesse som aldri gjorde noe galt, hadde det vært lettere.

– Jeg tror ikke mange vil endre mening etter denne rettssaken. Enten er man sympatisk mot Harry, eller så har man sympati med kongehuset.