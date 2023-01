EKSPAR: Ashton Kutcher og Demi Moore var gift i seks år, før de kunngjorde brudd i 2011.

Ashton Kutcher: − Veldig, veldig smertefullt

I et større intervju åpner Ashton Kutcher (44) seg om det tidligere ekteskapet med Demi Moore (60), og spontanaborten de gjennomgikk.

– Å miste et barn som du tror du kommer til å få, og å være så nær å tro at du kommer til å få et barn, er veldig, veldig smertefullt, sier Kutcher til Esquire.

Det var i 2005 han giftet seg med den 16 år eldre Hollywood-stjernen Demi Moore.

Etter seks år som mann og kone ble det brått kjent at Moore gikk fra Kutcher i november 2011.

Mens de var sammen ventet Kutcher og Moore barn, men seks måneder inn i svangerskapet gikk Moore en spontanabort.

Moore har tidligere snakket om dette i egen bok, og nå forteller også Kutcher om hvordan han opplevde det.

– Alle takler det på forskjellige måter, sier Kutcher, men uten å utdype hvordan han selv kom seg gjennom det.

Han snakker i tillegg åpen om hvordan det var å oppdra de tre døtrene Moore hadde med eksmannen Bruce Willis: Rumer, Scout og Tallulah – og at det i begynnelsen var «mye».

– Jeg var 26 år, og hadde ansvaret for en åtteåring, en tiåring og en tolvåring. Det er slik noen tenåringsforeldre må oppleve tjueårene, sier han og fortsetter:

– De var rå, og de er rå i dag. Men alt sammen, var definitivt mye å takle.

«Two and a Half Men»-stjernen er også ærlig om hvordan han opplevde skilsmissen.

– Ingenting får deg til å føle deg mer mislykket enn en skilsmisse. En skilsmisse føles som en jævla fiasko. Du feilet i ekteskapet.

Kutcher er i dag gift med skuespiller Mila Kunis. De to har to barn sammen.

I november ble det kjent at Moore er singel igjen, etter å ha datet kjendiskokken Daniel Humm.