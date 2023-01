Skuespiller Annie Wersching død

Den amerikanske skuespilleren Annie Wersching er død, 45 år gammel.

Det melder nettstedet Deadline, som viser til en uttalelse fra Werschings ektemann skuespiller Stephen Full:

– Det er et hull i sjelen til denne familien i dag. Men hun etterlot seg verktøyene til å fylle det. Hun fant undring i de enkleste øyeblikk. Hun trengte ikke musikk for å danse. Hun lærte oss ikke å vente på at eventyr skal finne deg. «Gå og finn det, det er overalt». Og vi skal finne det.

Hun fikk kreftdiagnosen i 2020.

Hun er mest kjent for sine roller i TV-seriene «Bosch» og «24». I 2009 stilte hun i et eksklusivt intervju med VG om rollen som den vakre FBI-agenten Renee Walker.