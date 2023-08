LEVER HUN?: Influenseren Lil Tay har skapt overskrifter denne uken; først gjennom et falskt dødsbudskap, deretter gjennom et dementi der hun ettertrykkelig slår fast at hun lever i beste velgående. Men var det et PR-stunt?

Lil Tay-dramaet: Mistenker PR-stunt

Dagen etter den feilaktige meldingen om at influenseren Lil Tay (15) var død, ble det lansert en kryptomynt i hennes navn. Så ble dødsbudskapet dementert.

Kortversjonen De falske dødsbudskapene om influenseren Lil Tay (15) på hennes Instagram-konto ble etterfulgt av lanseringen av en kryptovaluta i hennes navn.

Det er spekulasjoner om at hendelsene kan være et PR-stunt.

Hennes tidligere manager Harry Tsang, som har jobbet med å utvikle en kryptovaluta i hennes navn i flere måneder, avviser enhver involvering.

Tsang hevder at han mistenker at det kan være alternative motiver bak disse hendelsene, muligens for å samle inn ulovlige midler.

Siden hendelsen, har det falske dødsbudskapet blitt fjernet fra Lil Tays Instagram. Vis mer

Så var hun altså ikke død likevel – kun angivelig hacket på Instagram – og nå spekulerer flere medier, deriblant Insider, på om det hele var et PR-stunt, til tross for at Meta, ifølge TMZ, skal ha hjulpet Lil Tay – som egentlig heter Claire Hope – med å gjenopprette sin sertifiserte Instagramkonto.

I den opprinnelige meldingen onsdag sto det på den kjente influenserens Instagram et innlegg om at hun og broren hadde dødd.

Dagen etter ble dødsbudskapet dementert av Lil Tay selv. Hackere fikk skylden.

Og omtrent på samme tid som dementiet kom ble det lansert en kryptomynt i Lil Tays navn på BNB Smart Chain.

Forvirringen blir ikke mindre når det viser seg at Lil Tays eksmanager, Harry Tsang, i flere måneder har jobbet med å utvikle nettopp en kryptomynt i Lil Tays navn.

Men lanseringen av kryptomynten Lil Tay denne uken, avviser han bastant at han har fingrene i.

– 100 prosent ikke meg, sier Tsang til Insider.

Tsang kunne heller hverken bekrefte eller avkrefte den opprinnelige meldingen som sa at Lil Tay – og hennes bror Jason Tian – var døde. Ikke engang Lil Tays far, Christopher Hope, ville kommentere overfor Insider om datteren fremdeles var i live.

I en uttalelse til The Daily Beast går Harry Tsang enda lengre i å antyde at det falske dødsvarselet var del av en større plan.

– Jeg tror at den angivelige hackingen kanskje ikke har skjedd, sier Tsang i uttalelsen.

– Handlingene til Lil Tays bror, kjent for sin tilbøyelighet til ekstreme metoder, leder meg til en hypotese om at det kan være et alternativt motiv bak hendelsen, sier Tsang.

Her henviser Harry Tsang blant annet til en lekkasje i sosiale medier i 2018 der broren, Jason Tian, forer søsteren med sitater og tips om hvordan hun skal snakke og opptre.

Lekkasjen ble avslørt bare en måned etter at Lil Tay var gjest på Good Morning America og uttalte at det var ingen som tvang henne til dette. «Dette er min avgjørelse», sa hun.

Til The Daily Beast sier Harry Tsang også at han «gjetter det var et PR-stunt rettet mot ulovlig å hente midler fra hengivne tilhengere og uvitende publikum».

Det falske dødsbudskapet er nå fjernet fra Lil Tays Instagram. Hun begynte med sine smått kontroversielle videoer som niåring og har 3, 6 millioner følgere.

Likevel har hun ikke postet et nytt innlegg på over fem år.

