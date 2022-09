DYPT SAVNET: Ari Behn, her under et intervju med VG på nyåret i 2018.

Ari Behn skulle fylt 50 i dag: Les mammas minneord

Mamma Marianne Behn gjør seg mange tanker på den spesielle dagen.

Ari Behn skulle fylt 50 år i dag, fredag 30. september. Sånn ble det ikke.

«I dag er dagen ARI skulle fylt 50 år. En fødselsdag jeg tenkte vi alle skulle feire sammen med Ari», skriver Marianne Behn (68) på Facebook.

Hun legger til:

«En fest i glede, hvor vi kunne fortelle ham hvor glade vi var ham. Hvor vi kunne dele og si til ham hvor mye han betydde for oss alle. Med sin hjertelige og inspirerende væremåte.»

– Usigelig vondt

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag 2019. Marianne Behn har flere ganger siden snakket om sorgen og minnene. Hun har også skrevet bok.

Og i dag er det en spesiell dag, som ikke ble som Marianne Behn hadde sett for seg for noen år siden.

«Ja – det er usigelig vondt å ha mistet Ari», skriver hun

Marianne Behn uttrykker savn over ikke å kunne gi ham «den varme gode bursdagsklemmen», samt mimre om mange fine opplevelser og øyeblikk gjennom livet.

2011: Marianne Behn og Ari Behn på Gullruten i Bergen.

Mamma Behn finner trøst i troen på at livet ikke slutter med døden.

«Jeg elsker deg Mikis og håper du danser med vinden og stjernene – og fortsetter å sende oss disse umistelige øyeblikkene – hvor vi for en kort stund møtes for å vite at kjærlighet ER – og at livet etter livet fortsetter».

Mikis var kallenavnet hennes på Ari.

MOR OG SØNN: Ari Behn og Marianne Behn på et bilde fra en del år siden.

Marianne Behn skriver at hun fortsatt føler sønnens nærvær, «som en mild bris, en varme, en farge eller klang».

«Det er som jeg hører deg – kjæreste Mikis», skriver hun.

«Det er som jeg hører deg si: Ta vare – vær i gleden – lyset og kjærligheten – og vit vi skal sees igjen».

Marianne Behn gir VG tillatelse til å gjengi teksten.

Også på Instagram uttrykker Marianne Behn sine følelser på denne spesielle dagen. Der skriver hun på engelsk, under et portrett av Ari både som barn og voksen:

Aris mamma skriver at livet har forandret seg, og at hun nå sender all sin kjærlighet over «regnbuebroen».

Hun tenker også tilbake på da hun holdt lille Ari i armene sine for aller første gang.

«Jeg var så stolt, lykkelig og takknemlig. Det var kjærlighet ved første blikk. Jeg lovet å ta vare på deg for alltid. Jeg prøvde. Vi har delt så mye vakkert sammen», skriver hun.

Tilbakeblikk: Mamma og pappa Behn i bisettelsen i 2020:

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).