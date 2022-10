Betalte for å hetse Speed

– Jeg tror det er første gang han reagerer på denne måten, skriver en følger av den unge youtuberen.

Darren «iShowSpeed» Watkins Jr. (17) har vokst i rakettfart på plattformen, og nådde nylig 11 millioner abonnenter.

Livesendingene av at han gamer er populære hos hans unge fanbase, der mange venter i spenning på 17-åringens karakteristiske reaksjoner og utbrudd.

Watkins Jr. var selvskreven på YouTube-laget da Sidemen inviterte til fotballkamp i London 24. september.

Betalte

Nylig skjedde det noe som fikk youtuberen til å avslutte streamen.

En person som kalte seg «Speed is a cotton picker» betalte fem dollar for å få en rasistisk melding lest opp gjennom YouTubes «text to speech»-funksjon.

– Shit is so annoying bro, skrev 17-åringen på Twitter etter episoden, og henviste trolig til at han ofte blir utsatt for rasisme når han streamer.

– Jeg gidder ikke dette tullet, sa han før han avsluttet sendingen.

Omtrent hver gang han er live, kommer det meldinger med «N-ordet» eller «monkey», ifølge sportskeeda.

Watkins Jr. har tidligere vist at han ignorerer rasismen, men denne gangen hadde han tydeligvis fått nok.

– Noen internettfolk er så merkelige. Det er så skrudd å hetse en tenåring rasistisk så han er nødt til å avbryte sendingen, skriver «george» på Twitter, og legger ved en video der trakasseringen vises.

Støtte

17-åringen får mye støtte etter det som skjedde.

– Så mange anonyme troll. De vet de slipper unna med det. Fullstendig galskap, skriver «BVIDZ».

Watkins Jr. har ikke kommentert hendelsen utover Twitter-meldingen, men har i ettertid fortsatt sin vanlige produksjon av innhold på kanalen.

Suksess

«iShowSpeed», som ofte bare kalles «Speed», startet for alvor å streame i 2019, og spesielt Fortnite-videoene var populære. Da TikTok tok av, ble videoer med 17-åringens reaksjoner og utbrudd heftig delt.

Han nådde en million abonnenter i 2021, og i år har tallet steget til over 11 millioner.

iShowSpeeds YouTube-kanal.

The Sun skriver at 17-åringen tjener over 1,7 millioner kroner i måneden kun på reklameinntekter fra YouTube-kanalen. I tillegg kommer streaming-donasjoner og egne sponsoravtaler og oppdrag.

Arrestert

17-åringens til tider utagerende oppførsel har også fått han i trøbbel. Han skal blant annet ha blitt utestengt fra skytespillet Valorant etter å ha kommet med sexistiske uttalelser om en motspiller.

Fansen ble sjokkert da det ble lagt ut bilder og video av at han ble pågrepet i politiet i august. Årsaken skal ha vært en falsk melding til politiet om at han utgjorde en trussel, såkalt swatting, skriver Dexerto.