Saken mot Atle Antonsen henlegges

Sumaya Jirde Ali (24) anmeldte komiker Atle Antonsen etter at han på et utested skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der. Nå er saken henlagt, får VG opplyst.

Saken oppdateres!

Saken er etterforsket av Oslo-politiet som hatefulle ytringer og hensynsløs atferd, og ble oversendt statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

VG får nå opplyst at saken mot Atle Antonsen er henlagt på bevisets stilling av Oslo statsadvokatembeter.

VG har vært i kontakt med Sumaya Jirde Alis venninne Hasti Hamidi som har vært tett på Sumaya den siste tiden. De ønsker ikke å kommentere saken.

– Forsto ingenting

Tirsdag denne uken publiserte norsk-somaliske prisbelønte samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali et langt Facebook-innlegg, hvor hun forteller om sin opplevelse av hendelsen som skjedde på Bar Boca natt til 23. oktober.

Der skal Antonsen ha snakket engelsk til henne, vært aggressiv og bedt henne holde kjeft flere ganger, ifølge Ali. Etter hvert sa han «du er for mørkhudet til å være her», står det i innlegget.

Komiker Magnus Devold ble vitne til hendelsen.

– Jeg kom til bordet en stund etter de hadde satt seg og fikk derfor ikke med meg noe av tonen eller innholdet i samtalen før Atle, for meg ut av det blå, sa «du er for mørk til å være her», skrev Devold på Instagram onsdag.

– Jeg ble helt paff, forsto ingenting av hvorfor han kunne si noe sånt, og reagerte kun med vantro.

Samme kveld som saken ble kjent, beklaget Antonsen det som skjedde.