Stian Blipp i 2021.

Stian Blipp avlyser alle show før jul: − Tomt på tanken

Stian Blipp (32) avlyser show etter å ha møtt veggen.

– Stian har vært åpen om at han har møtt veggen og gått på en smell, både fysisk og psykisk.

Det skriver Stand Up Norge i en pressemelding.

– Stand Up Norge måtte derfor avlyse alle hans show i september og han skulle etter planen kommet tilbake igjen nå og spille frem til jul.

Blipp utdyper i en tekstmelding til VG:

– Hodet er over vann, men kroppen er dessverre ikke det ennå. Jeg hadde gledet meg enormt til å komme tilbake til scenen, hvor jeg trives som plommen i egget. Men underveis i gårsdagens show så kjente jeg at dette var for tidlig, skriver han.

– Det var tomt på tanken og siden jeg gikk av scenen har kroppen gitt grei beskjed om at det ikke var så lurt. Håper på forståelse fra de som har gledet seg til å komme på show. Vit at jeg hadde gledet meg like mye. Nå er det helse og familie som kommer først en god stund.

Stian Blipp er komiker og programleder. Showet «Cirque du Blipp» skulle etter planen gå på Latter i Oslo og på Forum Scene i Bergen.

Videre står det i pressemeldingen:

– Stian klarte å gjennomføre det første showet i går, men det kostet ham for mye, så han makter dessverre ikke resten og er nå sykemeldt.

– Helsen til Stian kommer selvsagt i første rekke og vi sender han all kjærleik og heier på han i denne vanskelige tiden.

Alle showene skal bli erstattet av andre komikere og gjestene vil bli kontaktet av billettkontoret, står det.

Tidligere i november var komikeren på «Lindmo» og snakket åpent om panikkanfall og depresjon, skrev NRK.

– Jeg ble deprimert, innrømmet Blipp.

Stian Blipp er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.