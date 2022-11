Stian Blipp i 2021.

Stian Blipp avlyser alle show før jul

Stian Blipp (32) avlyser show etter å ha møtt veggen.

– Stian har vært åpen om at han har møtt veggen og gått på en smell, både fysisk og psykisk.

Det skriver Stand Up Norge i en pressemelding.

– Stand Up Norge måtte derfor avlyse alle hans show i september og han skulle etter planen kommet tilbake igjen nå og spille frem til jul.

Showet «Cirque du Blipp» skulle etter planen gå på Latter i Oslo og på Forum Scene i Bergen.

Videre står det i pressemeldingen:

– Stian klarte å gjennomføre det første showet i går, men det kostet ham for mye, så han makter dessverre ikke resten og er nå sykemeldt.

– Helsen til Stian kommer selvsagt i første rekke og vi sender han all kjærleik og heier på han i denne vanskelige tiden.

Alle showene skla bli erstattet av andre komikere og gjestene vil bli kontaktet av billettkontoret, står det.

Tidligere i november var komikeren på «Lindmo» og snakket åpent om panikkanfall og depresjon, skrev NRK.

– Jeg ble deprimert, innrømmet Blipp.

Stian Blipp er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.