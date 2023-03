EN AV NORGES STØRSTE: Influencer Sophie Elise, som egentlig heter Sofie Steen Isachsen, fra en rød løper i fjor.

Sophie Elise om NRK-samarbeidet fremover: − Akkurat nå vet vi ikke

Torsdag er en ny episode av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha» sluppet. Der kommenterer duoen spekulasjonene rundt deres fremtid i NRK.

Det er på slutten av episoden at Sophie Elise sier at de fortsatt ikke vet hva som skjer med podkasten fremover.

– Vi klarer oss. Akkurat nå vet vi ikke. Vi sitter her og «podder» her i dag. Det er det vi vet. Så får vi bare se, sier influenceren.

Etter at NRK-podkasten til Sophie Elise og Fetisha Williams var tema i «Debatten» forrige torsdag, sa NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen at de skulle diskutere samarbeidet.

Seneste onsdag uttalte NRK til VG at de ikke hadde kommet frem til en avklaring.

– Det jeg kan si er at ingenting har skjedd ennå. Den viben jeg og du har er at det som skjer, uansett det skjer. Og vi skal lage pod uansett, sier Sophie Elise.

I «podden» - podkasten - tar de opp at Se og Hør tidligere denne uken publiserte en sak med anonyme kilder om at duoen og podkasten vrakes fra NRK.

– Vi ser ikke så vraka ut her. Vi sitter nå her, sier Fetisha og legger til:

– Se og Hør, hva skjer?

Episoden som er nå er sluppet ble spilt inn tirsdag formiddag, ifølge Sophie Elises egen Instagram.

– Vi har fortsatt samtaler med de involverte og kommer ikke til å kommentere denne saken før samtalene er ferdige, sa Charlo Halvorsen, fungerende direktør i Marienlyst-divisjonen til VG tirsdag ettermiddag.

Bakgrunnen for samtalene er bråket rundt NRK-samarbeidet etter at Sophie Elise publiserte og senere slettet et bilde av seg selv og en annen influenser som holdt en pose med noe hvitt i.

De siste ukene har Kringkastingsrådet mottatt over 4000 klager i forbindelse med det mye omtalte bildet. Reaksjonene knytter seg til NRKs samarbeid

Podkasten hennes har fått stor økning i lyttertall den siste tiden.

På onsdagens oppdaterte Podtoppen-liste, som viser forrige ukes tall for «Sophie og Fetisha», har podkasten 97.820 unike brukere – en økning på 24 prosent, kunne VG melde tidligere i dag.

Onsdag bekreftet rådets sekretær, Erik Skarrud, at saken saken tas opp til rådet neste torsdag.

– Rådet har fått rekordmange henvendelser fra publikum, og saken har vakt stort engasjement hos svært mange. Spørsmål om NRKs programprofil, og NRKs profil rettet mot unge særskilt, inngår selvsagt i rådets mandat. Jeg synes derfor det er naturlig at saken behandles, sa rådsleder Snorre Valen til Medier24.

Torsdag i forrige uke kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen. Det gjorde hun i samme podkast.

Samtidig uttalte NRK at de hadde lagt føringer for hva som kunne snakkes om i episoden.

I en kommentar på NRK Ytring samme dag, understreket kringkastingssjefen at de ikke hadde «tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre retningslinjer».

Sophie Elise kommenterer på Instagram: − Skulle aldri vært lagt ut