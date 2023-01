BLIDE: Prins William og prinsesse Kate på vei inn til Royal Liverpool University hospital i Liverpool torsdag.

Her er prins William og prinsesse Kate tilbake på jobb

For første gang siden prins Harrys bokbombe, viste prins William og prinsesse Kate seg i Liverpool torsdag.

The show must go on – til tross for den betente situasjonen internt i den britiske kongefamilien.

Prins William (40) og prinsesse Kate (41) er torsdag på offisielt besøk under åpningen av Royal Liverpool University Hospital på Mount Vernon Street.

Mens kong Charles (74) er på offisielt oppdrag i Skottland samme dag, er William og Kate i sving i England.

Smilte bredt

Både William og Kate smilte og vinket til de fremmøtte utenfor sykehuset, der en stor folkemengde hadde møtt frem for å få et glimt av de kongelige.

De fleste i den britiske kongefamilien får passet påskrevet av prins Harry (38) – både i selvbiografien «Spare» og i de mange TV-intervjuene han har stilt opp på i det siste.

HILSTE: Prins William og prinsesse Kate i Liverpool.

Særlig har Harry viet storebror William og hans kone Kate mye plass. Ikke minst har det vakt stor oppsikt at Harry i boken sier at William ved én anledning gikk fysisk løs på ham og la ham i bakken.

Kongehuset har forholdt seg tause, og William og Kate lot seg ikke merke med den siste tidens enorme kontrovers da de ankom sykehuset i dag.

Prins Harry uttalte i et TV-intervju i helgen at han «ønsker seg en familie, ikke en institusjon»

– Jeg vil gjerne ha faren min tilbake. Og jeg vil gjerne ha min bror tilbake, sa han.

Også prinsesse Kate og det som skal ha vært krangler med hertuginne Meghan (41), blir utlevert i boken.

Kate hadde bursdag midt i oppstyret mandag. Da fylte hun 41 år. Det er uvisst hvordan dagen ble markert.