Kristian Valen i 2017 i forbindelse med MGP.

Kristian Valen om rettssaken: − Glad for at det er over

OSLO TINGRETT (VG) Rettssaken mot Kristian Valen er over. Påtalemyndigheten ber om ett års fengsel for Valen – han sier han ikke skjønner «hvordan de folkene på andre siden kan sove om natten».

– Jeg føler meg jævlig heldig som har hatt en økonomisk ryggrad til å faktisk få hjelp til å gå gjennom dette her, for det er veldig mange der ute som ikke har det. Og hadde jeg ikke hatt det, så vet jeg ikke om jeg hadde klart dette her, da tror jeg at jeg hadde knekt, sier Valen til VG etter den fjerde og siste dagen av rettssaken mot ham.

Han er tiltalt for grov overtredelse av våpenloven, ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse – og nekter straffskyld.

Valens forsvarer Bernt Heiberg ber om at Valen frifinnes på alle punkter, og sier Valen har handlet i god tro og ikke kan klandres for de forhold han er tiltalt for.

Påtalemyndigheten ber om ett års fengsel for komikeren.

– Måten du blir behandlet på her – jeg har totalt mistet all tro på det som er av ... jeg skjønner ikke hvordan de folkene på andre siden kan sove om natten en gang, og ikke minst det som har stått i pressen, sier Valen.

VISTE FREM: Sakkyndig vitne Øivind Strand plasserte våpnene på bordet i sal 127 i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen / VG

I 2020 fant politiet fem skytevåpen og seks våpendeler på Valens adresse som de mener ikke var deaktivert riktig i henhold til regelverket. Totalt krever politiet inndragelse av over 40 våpen og våpenlignende gjenstander.

Les mer om rettssaken her.

Valen har uttalt i sin forklaring at det er politiet og velrenommerte våpenforhandlere som har utført plomberingen på våpnene han gjennom sitt produksjonsselskap har brukt som rekvisitter.

– At det viser seg at våpensmedene ikke har destruer våpnene etter Kripos standard, kan ikke klandres Valen, sa forsvarer Bernt Heiberg i sin prosedyre.

Aktor Andreas Meeg-Bentzen.

Valen har vært kritisk til både politiets og pressens håndtering av saken.

– At journalistene klarer å sove med det de har skrevet, det skjønner jeg ikke. Det er null menneskelig innsikt på det journalistene skriver, og det er skremmende, utrolig skremmende.

Han sier han selv har valgt å være i bransjen, men at om han hadde visst hvordan det skulle bli, så vet han ikke.

– Men dere blir ikke kvitt meg, det gjør dere ikke. Men nå får vi se, nå får vi vente og se hva retten sier, det er det viktigste, men jeg er glad for at det er over nå hvert fall, så får vi se, så håper vi alt kommer frem til slutt.