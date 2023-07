VERDENSSTJERNE: Madonna måtte avlyse verdensturneen etter en bakteriell infeksjon.

Madonna etter sykehusinnleggelsen: − Heldig som er i live

Madonna (64) skriver hun er på bedringens vei etter å ha hatt en bakteriell infeksjon.

– Jeg skjønte hvor heldig jeg er som er i live, skriver artisten på Instagram.

Madonna skriver at hun har hatt tid til å «reflektere» over hvor mye barna og vennene hennes har gjort for henne under denne situasjonen.

Det var i slutten av juni at verdensstjernen fikk en alvorlig bakterielle infeksjon som førte til et flere dager langt sykehusopphold, opplyste hennes manager Guy Oseary.

Dermed ble den verdensomspennende turnéen «The Celebration Tour 2023», som er Madonnas første «greatest hits»-turné, satt på pause.

– Fokuset mitt nå er helsen min og å bli bedre. Jeg kan forsikre om at jeg vil være tilbake med dere så fort jeg kan, skrev hun i et innlegg på Instagram den gang.

