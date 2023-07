PewDiePie utestengt fra Twitch

Felix Kjellberg (33) har fått stengt kontoen sin.

33-åringen har foreløpig ikke lagt ut noe nytt innhold etter at han tidligere i sommer ble pappa.

Twitch-kontoen hans er satt på loop, det vil si at det viser tidligere live-senderinger om igjen.

Denne uken ble kontoen stengt, skriver Dexerto. Det er ikke oppgitt noen grunn.

Det samme skjedde i mai, også da viste den gammelt innhold. Flere trodde han var hacket, men dette avkreftet han:

– Akkurat som YouTube, så sier ikke Twitch hvorfor man er utestengt.

Pappa

Det kan ta litt tid før kommer nytt innhold fra den populære og omdiskuterte svensken, som har vaslet at han skal ut i pappapermisjon.

«11/07/2023. Welcome to the family, little Björn», skrev han på Instagram I forrige uke.

Kjellberg la ut flere bilder av sin nyfødte sønn.

I kommentarfeltet rant det inn gratulasjoner til de nybakte foreldrene.

Mangemillionær

Kjellberg er gift med Marzia Kjellberg, som tidligere selv har vært stor på YouTube. Hun valgte derimot å avslutte sin konto i 2018 for å satse på modellkarrieren, skriver Expressen.

PewDiePie er en av verdens største youtubere med 111 millioner abonnementer. Ifølge Breakit satt Kjellberg sitt selskap «PewDie Holding» igjen med et overskudd på 125 millioner svenske kroner, som er nesten 128 millioner norske, i 2020.

