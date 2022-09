DYREBAR HUND: Paris Hilton har iverksatt det så må være en av tidenes mest kostbare hundejakt på leting etter hennes kjære Diamond Baby.

Paris Hiltons kostbare hundejakt

Paris Hilton er knust etter at hennes elskede chihuahua Diamond Baby har vært sporløst forsvunnet siden forrige onsdag.

Publisert: Nå nettopp

Hun har utlovet over 100.000 kroner i dusør og iverksatt en «hundejakt» som ifølge Daily Mail koster nesten like mye hver dag.

En hærskare med hundedetektiver finkjemmer nå alle tenkelig og utenkelige steder i Los Angeles. Et utall droner leter etter den forsvunne hunden fra oven – samtidig som den søkkrike hotellarvingen også har engasjert intet mindre enn seks synske i håp at noen skal finne ut hvor hunden kan være.

Flere amerikanske medier som People og TMZ har omtalt denne saken.

Dersom noen leverer Diamond Baby tilbake henne lover hun en dusør på over 100.000 kroner – uten at hun ikke engang vil «stille noen spørsmål».

Samtidig er det ikke en hvilken som helst hund vi snakker om her. Diamond Baby bor i et «hundehus» som koster nærmere tre millioner kroner – og har et halsbånd innsatt med diamanter til en verdi av over 400.000 norske kroner.

– Diamond Baby forsvant forrige onsdag mens jeg var på en fotojobb. Vi holdt på å flytte til et nytt hus og sannsynligvis har en av flyttefolkene glemt å lukke døren og da så min kjære Diamond Baby sitt snitt til å stikke av, skriver Paris Hilton på Instagram.

Videre skriver hun at hun er helt knust etter at hunden hennes ble borte:

– Jeg har bare grått og grått.

Jason Denson, som eier droneselskapet Drone Tech Aerial sier til Daily Mail at dette slett ikke er en vanlig jobb for firmaet hans.

– Men vi vil gjerne hjelpe til. Vi har utstyr som kan oppdage et lite ekorn fra 60 meters høyde, sier han.

Så langt har imidlertid ikke hans droner sett noe til Diamond Baby.

DUSØR: Den søkkrike Paris Hilton gjør alt for å få hunden sin tilbake.

Samtidig er det mange som spekulerer i om hunden rett og slett kan ha blitt kidnappet for å få løsepenger. Det skjedde med Lady Gagas da hennes hundepasser ble skutt og to av hundene stjålet i fjor.