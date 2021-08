OPNAR OPP: I siste episode av podkasten «I karantene» fortel Ronny Brede Aase om tida etter at sambuar Tuva Fellman fekk påvist forstadier til brystkreft. Foto: Odin Jæger

Ronny Brede Aase om sjukdomsperioden til kjærasten: − Ekstremt intenst

I mai fekk programleiar Tuva Fellman påvist forstadium til brystkreft. No opnar sambuar Ronny Brede Aase opp om den vanskelege tida.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er i siste episode av podkasten «I karantene», som sambuarparet Tuva Fellman og Ronny Brede Aase har saman, at dei fortel korleis sjukdomsperioden har vore.

Radio- og TV-profil Aase seier at han snakka med kollegaene Silje Nordnes og Markus Neby om det dei har gjennomgått, og beskriv det på denne måten:

– Eg trur det einaste eg kan seie om det er at det har vore heilt ekstremt intenst. Det har gått veldig fort, samtidig har det kjenst som om det har gått lang tid.

VG skreiv tidlegare denne månaden om at Tuva Fellman fekk påvist forstadium til brystkreft i mai. Som følgje av det måtte ho fjerne det eine brystet.

STØTTANDE: Ronny Brede Aase er stolt over korleis sambuar Tuva Fellman har takla sjukdomsperioden på. Her er Aase avbilda i forbindelse med eit VG-intervju i 2020. Foto: Odin Jæger

– Betre å rive av plasteret

Ho valde sjølv å dele nyheita på instagramprofilen sin, og fleire takka ho for å vere open om kreftdiagnosen.

– Av og til er det betre å rive av plasteret, og vise at «det her har skjedd», seier Aase støttande til sambuaren sin.

Også Kreftforeningen hylla Fellman for openheita, og la vekt på kor viktig det er at store profilar tør å setje ansikt på ein sjukdom som framleis er stigmatiserande.

– Det å lese at andre opplever det same betyr veldig for mykje. Det bidrar til at fleire tør å sette ord på sine kjensler, understreka spesialrådgjevar i Kreftforeningen, Else Støring til VG.

– Tar litt tid å bearbeide det

Aase fortel i podkasten at hyllesta frå Kreftforeningen gjorde han rørt. I tillegg trekte han fram det Støring hadde sagt om at det er veldig få som snakkar om kjenslene som oppstår etter at ein er erklært frisk.

– Venar, familie og alle rundt forventar at ein blir så innmari glad etter å ha blitt frisk. Men det er ikkje full fest når det er over. Det tar litt tid å bearbeide det, seier Aase.

VG har vore i kontakt med Tuva Fellman. Ho er orientert om saka, og har ikkje noko meir å tilføye. VG har ikkje lykkast i å kome i kontakt med Ronny Brede Aase.