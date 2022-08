I RETTEN IGJEN: R & B-veteranen R. Kelly (55).

Ny rettssak mot R. Kelly

I 2008 ble R. Kelly frifunnet for å ha laget en video politiet hevdet viste ham ha seksuell omgang med en 13 år gammel jente. Mandag starter ny rettssak, og denne gangen skal kvinnen for første gang vitne.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I juli ble det klart at R & B-veteranen R. Kelly (55) må sone 30 år i fengsel, etter at han fjor høst ble dømt for menneskehandel og seksuelle overgrep.

Førstkommende mandag må Kelly på nytt møte i en domstol i Chicago – i en rettssak som på mange måter minner om en rettssak han ble frifunnet for i 2008.

Kelly sto den gangen blant annet tiltalt for ha laget overgrepsmateriale, og de amerikanske påtalemyndigheten hevdet en video viste Kelly ha seksuell omgang med en 13 år gammel jente. Kelly ble derimot frifunnet på alle punkter.

I 2008 nektet både Kelly og den da 23 år gamle kvinnen for at det var dem som var i videoen. Ingen av dem vitnet under rettssaken.

Forskjellen denne gangen er at kvinnen, som i dag er i 30-årene, skal vitne, ifølge flere amerikanske medier.

AP skriver at påtalemyndigheten mener Kelly betalte og truet kvinnen til å ikke vitne i 2008, noe han må svare for i rettssaken som starter mandag.

Anklagene mot Kelly denne gangen inkluderer også fire tilfeller av lokking av mindreårige for seksuell omgang.

Ble advart mot grove scener

I 2008-rettssaken ble det vist en video, og retten ble advart mot svært grove scener. Kelly ble beskyldt av aktoratet for å ha iscenesatt og deltatt i «fryktelige, forstyrrende og forkastelige sexhandlinger» med den mindreårige jenta.

Også denne gangen er planen at den 27 minutter lange videoen skal vises for retten. Tre nye videoer vil også bli avspilt, ifølge AP.

Kelly risikerte 15 års fengsel i 2008, dersom han hadde blitt dømt.

Det var etter en seks uker lang rettssak i september i fjor at Kelly ble funnet skyldig på alle punkter for menneskehandel og seksuelle overgrep. 11 ofre sto frem og vitnet, ni kvinner og to menn. Ifølge New York Times var bevisgrunnlaget basert på vitnemålene til seks ikke navngitte kvinner.

Ifølge nyhetsbyrået AP mener Kelly at han er uskyldig og planlegger å anke dommen.