UTSATT: Fredagens hendelse var langt fra første gang popstjernen Taylor Swift opplevde at noen forsøkte å bryte seg inn på hennes eiendom. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Fan arrestert etter å ha brutt seg i boligkomplekset til Taylor Swift

En fan ble tatt på fersk gjerning da han forsøkte å ta seg inn i boligkomplekset til den amerikanske superstjernen.

Av Caisa Linea Hagfors

En 28 år gammel mann, som i en årrekke skal ha erklært sin kjærlighet til popstjernen Taylor Swift (31) på sosiale medier, ble fredag tatt på fersk gjerning da han tok seg inn i Swifts leilighetskompleks i New York fredag.

Det skriver den amerikanske nyhetskanalen NBC.

Ifølge politiet var det en vekter som oppdaget mannen og rapporterte hendelsen inn. Da politiet kom frem til stedet, oppholdt mannen seg fortsatt i inngangspartiet. Han skal ikke ha nådd frem til Swift.

Mannen ble raskt arrestert på stedet, skriver kanalen videre.

Ifølge NBC bærer Twitterkontoen til 28-åringen spor av mangeårig beundring for Swift. I et innlegg fra 2014, skal han ha skrevet at han er forelsket i Swift, og at han snart mistet det helt.

Senest 1. august i år, skal ha ha publisert et Instagrambilde av seg selv med et av de tidligere albumene til popstjernen.

POPDRONNING: Taylor Swift, her på Grammy-utdelingen i Los Angeles i år, der hun vant pris. Foto: Jordan Strauss / Invision

Hendelsen føyer seg inn i en rekke tilsvarende episoder som den amerikanske popstjernen har måtte stå i som en av verdens mest kjente artister i dag. I mai 2018, ble en annen mann idømt seks måneders fengselsstraff for å ha brutt seg inn Swifts leilighet i New York.

LES OGSÅ: Taylor Swift skal ha brukt ansiktsgjenkjenning for å identifisere stalkere under konsert

Også i april i år skal nok en stalker ha forsøkt å bryte seg inn i leiligheten hennes, ifølge Forbes. Bare seks måneder tidligere, i 2020, skal enda en ung mann ha fått fengselsstraff for å ha forfulgt og truet Swift over lengre tid.