Latterliggjorde Smith under Grammy-utdelingen

Komiker Nate Bargatze møtte opp i hjelm da han skulle dele ut pris under Grammy-utdelingen.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Før Bargatze inntok scenen «advarte» programleder og skuespiller LeVar Burton om at den neste gjesten på scenen var en komiker.

– Om dere skjønner hva jeg mener, sa han.

Og la til:

– Så jeg må be alle bli sittende på plassene sine og holde hendene deres for dere selv, sa han til voldsom latter fra publikum.

– Må bruke slikt på prisutdelinger

Programlederen sikter til da skuespiller Will Smith klapset til komiker Chris Rock, for å ha vitset om konas hårsykdom, under Oscar-utdelingen forrige uke.

Bargatze inntok scenen og ga forklaring på hjelmen.

– De sier at komikere må bruke slikt på prisutdelinger når de kommer med vitser, sier han.

Så innser han «en tabbe».

– Den dekker jo ikke ansiktet, men fokuserer heller på hvor man bør slå. Dette er dumt, jeg tar den av, sa han før hjelmen ble fjernet.

Ingen komikere skadet, så langt

Ingen komikere ble skatet under Grammys tre timer lange forhåndssending, men ennå gjenstår hovedsendingen på CBS senere i natt norsk tid

Bargatze er selv nominert til en Grammy for beste komediealbum.