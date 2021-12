Alec Baldwin skjøt og drepte filmfotograf Halyna Hutchins under en filminnspilling i oktober.

Alec Baldwin slår tilbake mot rykter etter filmskytingen

– Falske, står det i brevet som skal stamme fra flere involverte i Rust-innspillingen. Skuespiller Alec Baldwin har gjengitt brevet i sosiale medier.

Av Elise Rønnevig Andersen

Skuespiller Alec Baldwin har lagt ut et offentlig notat som skal stamme fra ansatte og involverte i innspillingen av westernfilmen Rust.

Innspillingen endte med den fatale skyteepisoden som kostet filmfotograf Halyna Hutchins livet.

Alec Baldwin (63) øvde på en nærbilde-scene da våpenet ved en feiltagelse ble avfyrt og traff Hutchins (42) i brystet.

Nå har han tatt til Instagram for å tegne et mer korrekt bilde av arbeidsforholdene i forkant.

«Dette brevet er skrevet på vegne av rollebesetningen og menneskene bak filmproduksjonen, Rust. Det har ikke blitt påvirket på noen måte av produsentene,» står det i brevet signert av 25 personer fra produksjonen.

De jobber innenfor ulike deler av produksjonen- både innenfor casting, regnskap, rekvisitter, spesialeffekter, kostymer, sminke, lyd, helse og sikkerhet, stunts og transport.

Baldwins navn er ikke på listen blant dem som har signert brevet.

Hovedinnholdet i brevet er at crewet mener «det som har vært skrevet rundt tragedien på arbeidsplassen vår er utilstrekkelig, og vi ønsker å uttrykke en mer nøyaktig fremstilling av opplevelsen vår.»

I brevet, gjengitt på Baldwins Instagram, står det blant annet:

– Beskrivelsene av Rust som en kaotisk, farlig og utnyttende arbeidsplass er falske og tar bort fokus fra det som betyr mest: Minnet om Halyna Hutchins samt behovet for å finne moderne alternativer til utdaterte industriskytevåpen og sikkerhetspraksis.

Nedenfor er hele notatet lagt ut i to deler på Alec Baldwins Instagram-profil:

– I filmbransjen er det dessverre vanlig å jobbe med uprofesjonelle eller hektiske produksjoner- (...) Mange av oss har jobbet med den typen produksjoner. Rust var ikke en av dem. Rust var profesjonell. Vi erkjenner at ingen sett er perfekt, og som enhver produksjon hadde Rust områder med glans og områder som var mer utfordrende. Selv om vi står fast med våre fagforeninger og sterkt støtter kampen for bedre arbeidsforhold på tvers av vår bransje, føler vi ikke at dette settet var en representasjon av den typen forhold våre fagforeninger kjemper mot, heter det i brevet.

Den våpenansvarlige på western-filmsettet har tidligere sagt at hun ikke visste at det fantes skarp ammunisjon på produksjonsområdet.

Hennes advokater har tidligere skytset mot filmens produsenter, som de mener er ansvarlige for at filmsettet i Santa Fe, New Mexico hadde dårlige arbeidsrutiner, ifølge AP.

I brevet gjengitt på Baldwins Instagram-konto står det at crewet støtter hverandre og samarbeider med etterforskerne.

De ber også om at folk er forståelsesfulle og ikke trekker konklusjoner før etterforskningen har konkludert.