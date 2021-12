Miljødirektoratet avdekket flere avvik hos Isabel Raads nettbutikk

Et produkttilsyn hos Isabel Raad og Pierre Louis' nettbutikk Trendy Things skal ha avdekket flere avvik.

Av Siri Berge Christensen

Publisert:

Det skriver Dagbladet, som har fått innsyn i rapporten. De skriver at virksomheten blant annet mangler internkontroll, noe Miljødirektoratet ser alvorlig på.

«Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til regelverket som gjelder og at det er etablert rutiner som sikre at produkter som settes på det norske markedet er i samsvar med regelverket», skriver avisen.

I rapporten skal det også stå at bedriften har manglende kunnskap om regelverket for produktene de selger.

Miljødirektoratet ber om at avvikene rettes opp snarest, og at de sender Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding, som viser at avvik er rettet, innen 28. februar.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Raad og Louis, foreløpig uten å lykkes.

Det var i november at Miljødirektoratet varslet tilsyn hos Isabel Raad AS.

I brevet fra Miljødirektoratet fremkom det at bakgrunnen for tilsynet er knyttet til nettbutikken som hun hadde startet sammen med ekskjæresten Pierre Louis, kjent fra flere realityserier.

– Vi har i det siste hatt fokus på smykker, der vi har avdekket for mye helse- og miljøskadelige stoffer som kadmium og nikkel. I tillegg har vi fått melding om mistanke om mulige brudd på miljøregelverket for TrendyThings, uttalte seksjonsleder Mathieu Veulemans, i en e-post til VG.

Tema for Miljødirektoratets produkttilsyn var internkontroll og forbudte helse- og miljøfarlige stoffer. De skulle kontrollere at virksomheten har et internkontrollsystem som sikrer at TrendyThings kun importerer og selger lovlige produkter.

Nå skal de altså ha avdekket flere avvik.

Det var i september at Raad og Louis lanserte nettbutikken TrendyThings.

Etter lanseringen har kritikken haglet mot nettbutikken. Den største delen av kritikken har gått på at man kan finne produktene fra nettsiden billigere andre steder, og at Raad ikke har designet produktene selv.

Raad har flere ganger tatt kritikken i forsvar på Instagram og YouTube, og sagt at hun aldri har påstått å ha designet noe selv.