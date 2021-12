DØDE: Drakeo skal være død av skadene han fikk i sammenstøtet.

TMZ: Rapper Drakeo the Ruler død etter knivstikking på festival

Rapperen Drakeo the Ruler skal ha dødd etter knivstikking på Los Angeles-festival søndag.

Av Maria Støre

En person ble knivstukket på musikkfestivalen Once Upon A Time i Los Angeles, som finner sted på Banc of California Stadium.

Hendelsen ble meldt lørdag rundt klokken 20.40 lokal tid. Offeret skal ha vært en mannlig artist i 30-årene.

Nå melder TMZ at det var rapper Darrell Caldwell, kjent under artistnavnet Drakeo the Ruler, som ble knivstukket. Han skal ha dødd av skadene.

Drakeo var en av dusinvis av flere artister på det store heldagsarrangementet lørdag Exposition Park i Los Angeles.

Flere hiphop-artister, inkludert Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent og YG opptrer på festivalen. Ifølge tjenestemenn ved Los Angeles politistasjon, har byen stengt ned konserten.

Han skal ha vært bak scenen rundt 20.30 lokal tid, da et slagsmål brøt ut. Under slagsmålet skal han ha blitt knivstukket, ifølge politikilder til TMZ.

Flere kilder har informert TMZ om at han døde av skadene, etter han ble fraktet til sykehus med kritiske skader.

Politiet vil etterforske saken, samt intervjue alle artistene og personene som var der da slåsskampen brøt ut.

Festivalen stengte straks etter slåsskampen.