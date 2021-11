FIST BUMP: Haugen og Støre utvekslet en hilsen uten håndtrykk da han mottok P3-prisen lørdag kveld.

Stig Brenner ut mot P3 Gull-ryktene: − Jeg var litt brisen

Stig Joar Haugen (31), kjent under artistnavnet Stig Brenner, går ut mot rykter som spredte seg etter at han vant pris på P3 Gull-utdelingen.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Lørdag fikk artisten den gjeveste prisen på P3 gull. I ettertid har det blitt spredt rykter om hvordan popstjernen oppførte seg på scenen, ifølge Brenners Instagram.

– Ser noen er kjappe med å slenge ut rykter om hva jeg «hadde tatt» og hva dere tror om meg i det øyeblikket får jeg ikke gjort noe med, det er litt «whatever», skriver han.

– Jeg kom fra en uke med lange arbeidsdager i går og jeg var litt brisen, sliten men i god form.

– Tror få av dere har kjent på hvor nervepirrende det er på awardshows der du skal bli hyllet eller glemt, også står du plutselig en skulder unna Norges statsminister med en viktig beskjed på hjertet uten noe tale forberedt, skriver 31-åringen på Instagram.

Ba Støre om rusreform

Det var statsminister Jonas Gahr Støre som delte ut P3-prisen til Haugen. Artisten brukte muligheten til å be om rusreform.

– Takk for at du ga en pris til meg. Så håper jeg virkelig vi kan få en bedre og ny rusreform for dette landet, for det trenger vi mer enn noe annet, sa Haugen til statsministeren på slutten av sin takketale.

Statsministeren repliserte ikke, men smilte, nikket og klappet for P3 Gullvinneren.

– Jeg valgte å konfrontere Støre fordi jeg hadde muligheten, skrev Stig Haugen i en melding til VG lørdag kveld.

Søndag skriver han mer om hendelsen på sin egen Instagram-konto. Her skriver han at engasjementet for rusreformen ikke handler

– Jeg valgte å utfordre Støre fordi jeg kunne. Det er allerede vanskelig å være offentlig og uttale seg om rusreformen uten å bli mistenkeliggjort, men jeg velger å kjempe for det som en av mine hjertesaker, fordi stakkars folk som ikke får hjelp når de dør, liv går tapt. Systemet/politikken må endres. Det handler ikke om meg i det hele tatt.