VENTER BARN: Rihanna og A$AP Rocky sammen på British Fashion Awards i London i 2019

Rihanna er gravid

Popstjernen fra Barbados venter sitt første barn sammen med New-York rapperen A$AP Rocky.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver People magazine.

Ifølge magasinet ble de to sett sammen i New York over helgen. De to lot seg fotografere sammen, Rihanna da med sin bare, gravide mage.

Paret - som bekreftet at de var kjærester i fjor sommer - ble fotografert sammen i bydelen Harlem.

Rihanna har vært en av de mest promente popstjernene i verden i snart 15 år. Hun står blant annet bak hitlåtene «Rude Boy», «Diamonds» og «Umbrella».

33-åringen har solgt over 250 millioner album i løpet av sin karriere. Stjernen fra Barbados sitt foreløpig siste studioalbum var «Anti» fra 2016. VGs anmelder trillet en lunken treer til albumet da det kom.

Tross færre solgte album har også Rocky, opprinnelig Rakim Athelaston Mayers, satt sin preg på hiphop-verden.

Rocky er blant annet primus motor i hiphop-kollektivet «A$AP Mob».