SNAKK TIL HÅNDA: Drake synes fortsatt synd på seg selv, tross alt.

Plateanmeldelse: Drake – «Honestly, Nevermind»: Seriøst, glem det

Verdens største rapper prøver noe nytt, men har påfallende lite annet enn selvmedlidenhet og ulne bebreidelser på hjertet.

Med 14 låter som tikker inn på godt under en time, skiller Drakes syvende studioalbum «Honestly, Nevermind» seg umiddelbart fra den forstoppede forgjengeren «Certified Lover Boy», som tross 21 spor og halvannen times spilletid aldri greide å etterlate det store inntrykket.

Den nye platen, som ble «sjokksluppet» på fredag, tar Drake til uventede nabolag også musikalsk. Toronto-rapperen har riktignok vært innom house, afrobeats og tilstøtende uttrykk tidligere, men ikke i samme rendyrkede grad som her.

Produksjonen er elegant, tilbakeholden og svært behagelig på øret, med inspirerte bidrag fra blant andre Black Coffee og Carnage, fra den sengefjær-knirkende frekkasen «Currents» til den nesten vektløse gitarslentreren «Tie That Binds».

Ja, og så rapper han bare på to av låtene, da – til manges store fortvilelse, rapporteres det.

Å skulle sutre over at Drake synger i stedet for å rappe, er i beste fall historieløst: Flere av mannens utvilsomt største øyeblikk drives jo nettopp av hans distinkte sangstemme – en vel så viktig signatur som annet i dette universet.

Når «Honestly, Nevermind» likevel nærmer seg grensen til havari, skyldes det i stor grad tekstene. Drake har en hang til selvmedlidenhet, ulne bebreidelser, småcreepy kurtisering og generelt mismot, og her blir gnålingen så monoman og monoton at den bikker over i det enerverende lenge før skiva er halvspilt.

De to enslige raplåtene, «Sticky» og den 21 Savage-gjestede sistelåten «Jimmy Cooks», tvinger vår mann ut i den lyriske bokseringen, men det blir for lite og for sent – de føles som malplasserte oaser i en gold ørken.

Synd, for dette er egentlig en side av Drake det er lett å håpe at han utforsker ytterligere – i det minste om han putter et minstemål av innsats inn i prosjektet.

BESTE LÅT: «Tie That Binds»