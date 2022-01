BLÅTT MOT BLÅTT: Madrugadas nye plate

Plateanmeldelse: Madrugada – «Chimes at Midnight»: Midnatt på blåtonefabrikken

Madrugada

«Chimes at Midnight»

(Warner Music)

Madrugadas comeback er så trygt, solid og forutsigbart at det føles unødvendig.

Av Marius Asp

Noe av det mest påfallende ved de 14 årene som har gått siden Madrugadas forrige studioalbum, er hvor få som har lyktes med – eller i det hele tatt prøvd – å overta stafettpinnen etter de nordnorske melankolikerne.

Det handler selvsagt dels om at selve uttrykket – sakteflytende, majestetisk og mollstemt americana som brått kan skeie abrupt mot punk, svære ballader og The Doors – rett og slett ikke er spesielt relevant i 2022.

Men et minst like viktig poeng er hvor store skoene til Sivert Høyem & co. har vært å fylle. Madrugada eier sin egen sjanger.

«Chimes of Midnight», den nåværende trioens sjette album, oppfører seg som om ingenting har hendt siden 2008. Tekstene er romantiske, lydbildet delikat, mollakkordene flyter lengselsfullt av gårde og Høyem synger malmfullt og vakkert.

Likevel: Et band som Madrugada trenger minneverdige låter for å rettferdiggjøre en plateutgivelse. Det lykkes de i liten grad med å grave frem på «Chimes of Midnight».

Altfor mange av disse tolv sporene, som typisk strekker seg mot femminuttersmerket, etablerer aldri noen opplevelse av nødvendighet. De flyter av sted, elegante, solide og lett søvndyssende – tilsynelatende uten altfor mye å melde, hverken lyrisk eller melodisk.

Det bør i tillegg finnes et tak for hvor mange ganger et band kan etterape Chris Isaaks «Wicked Game» uten å trekkes for retten («The World Could Be Falling Down»).

Lyspunkter inntreffer, særlig i løpet av albumets midtparti. «Stabat Mater» parafraserer den lekne melankolien til Serge Gainsbourg, tilsiktet eller ei, og refrenget tilfører varme og liv til prosjektet. «Imagination» har en vag vibb av psykedelisk tripp i Joshua Tree-ørkenen – et uttrykk bandet gjerne må utforske videre.

Det er såre enkelt å unne Madrugada en ny vår – særlig når landets scener tilsynelatende er i ferd med å åpne igjen, om enn aldri så gradvis. Live er de helt sikkert fortsatt verdt å få med seg, slik de var for tre år siden. På plate har de forhåpentligvis sterkere lut innabords i neste omgang.

BESTE LÅT: «Stabat Mater»