I RETTEN: Amber Heard fotografert i retten i Fairfax County i Virginia tirsdag. Hennes psykolog ga detaljerte beskrivelser av hvordan hun oppfattet sin pasient.

Psykolog om Heard: − Hun lærte seg å elske noen som mishandlet henne

– Amber Heard lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som en følge av vold i nære relasjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sa den rettsmediske psykologen Dawn Hughes i vitneboksen tirsdag. Hun var innkalt som vitne og sakkyndig av Amber Heards advokater, skriver Sky News.

– Hun lærte seg elske noen som mishandlet henne, fortsatte psykologen.

Hughes møtte Heard første gang i 2019 og har tilbrakt til sammen 29 timer i konsultasjon med Heard.

Det er Johnny Depp som har gått rettens vei i Fairfax i Virginia med krav om å få ekskona Amber Heard dømt for ærekrenkelse. Dermed var det Depps advokater som startet med å legge frem sin side av saken da rettssaken startet i midten av april. De hevdet at Heard lyver om at Depp har mishandlet henne – og at karrieren og livet hans er ødelagt i kjølvannet av hennes påstander.

Tirsdag var det Amber Heard og hennes advokater – og ikke minst vitners –tur til å presentere hennes side. Først ute var den rettsmediske psykologen Dawn Hughes.

På spørsmål om hvordan hun vurderer Amber Heard basert på fagkunnskap og samtaler med Heard, sier Hughes at hennes reaksjonsmønster samsvarer med en som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Hun hevdet også i retten at det var hennes oppfatning at Heard også har blitt utsatt for seksuell vold.

– Noe av det vanskeligste for Amber Heard har vært å takle beskyldningene om at hennes påstander om seksuell vold ikke var sanne, sa Dawn Hughes i retten tirsdag,

PSYKOLOG: Dawn Hughes forklarte seg om Amber Heard i retten tirsdag.

I retten sier Dawn Hughes også at Amber Heard vokste opp i en familie preget av vold og mishandling.

– Hun lærte at hun kunne elske noen som mishandlet henne i den tro at hun kunne forandre på dem. Det gjaldt også Depp, hevder Hughes.

Hun sa videre i sitt vitnemål at Amber Heard etter hennes oppfatning lider av alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Før en pause i rettssaken tirsdag krevde Heards advokater at saken skulle avvises. Men dommeren forkastet kravet, skriver Sky News.

Ifølge avisen har Heards advokat, Ben Rottenborn, uttalt at det er «rikelig bevis» for at Depp har fysisk misbrukt Heard. Depp på sin side mener Heard er «misbrukeren i denne rettssalen», som han uttalte tirsdag.

Bakgrunnen for den pågående rettssaken mellom de to tidligere ektefellene, er at Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner, deriblant flere kjendiser, antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.