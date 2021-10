FINALIST: Sophie Elise uttalte i forrige uke at hun ikke kommer til å delta på årets Vixen Awards.

Vixen fjerner ikke Sophie Elise fra «Årets business» etter rekordgebyr

Sophie Elise får beholde Vixen-finaleplassen i «Årets Business » – til tross for at Sophie Elise AS fikk 200.000 i gebyr fra Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven.

Av Siri Berge Christensen

– Forbrukertilsynets avgjørelse har ikke juryen kunne hatt med i sin vurdering, skriver juryleder Astrid Valen-Utvik i en e-post til VG.

Vixen Awards 2021 finner sted fredag 22. oktober, og er en prisutdelingen der Norges beste influencere og profiler i sosiale medier skal hylles og kåres. Fredag ble det kjent at Sophie Elise Isachsen er en av fem finalister i «Årets Business».

På Vixen.no står det at «juryen vil påse etter beste evne at vinnerne holder seg innenfor gjeldende lover og regler som eksempelvis markedsføringsloven, åndsverkloven, alkoholloven og straffeloven».

I 2018 ble to finalister disket etter at de ikke hadde fulgt opp et krav fra Forbrukertilsynet som omhandlet manglende merking av reklame. Kort tid etter snudde juryen i sin avgjørelse, og slapp bloggerne inn i kåringen igjen.

To dager før ble det kjent at Isachsen er nominert til «Årets business» fattet Forbrukertilsynet vedtak om at Sophie Elise AS og Strawberry Publishing skal betale til sammen 500.000 kroner i overtredelsesgebyr for grovt brudd på markedsføringsloven.

Dette tok altså ikke juryen med seg i vurderingen da de ga Isachsen en finaleplass.

– Når det gjelder Sophie Elise Isachsen og hennes finaleplass i Vixen Awards, er det gjort en juryjobb basert på nominasjoner fra folk, som deretter vurderes og ettergås i flere omganger – over flere måneder, sier Valen-Utvik.

– Varselet ble kjent i desember 2020, og ble også skrevet om i januar 2021 da Isachsen og forlaget kom med sine bemerkninger. Vedtaket som kom onsdag var i tråd med det Forbrukertilsynet hadde varslet. Hva tenker du om det?

– Vi i Vixen-juryen kan uansett ikke dømme, eller ta det med i vår juryering, før det foreligger en dom/bestemmelse fra de som faktisk har myndighet til å bestemme dette.

Får ingen konsekvens

Valen-Utvik sier finaleplassen er basert på blant annet omsetningstall og utvikling i 2020 og første del av 2021.

Hun opplyser at juryen synes jobben Forbrukertilsynet gjør er viktig og bra for å tilstrebe et samfunn hvor alle følger lover og regler. Likevel har de altså gitt en bedrift som har mottatt et historisk høyt pengekrav for grovt brudd på markedsføringsloven, en finaleplass i kategorien «Årets business».

Hun sier vedtaket som ble kjent forrige uke ikke får en konsekvens for Isachsens finaleplass.

– Hvorvidt hun mottar en pris for Årets Business i år eller ikke, offentliggjøres først 22. oktober, sier Valen-Utvik.

VG har vært i kontakt med Isachsen, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Isachsen uttalte fredag at hun ikke kommer til å delta på utdelingen, ettersom forrige runde av Vixen Awards var «så utrolig vanskelig, ydmykende og trist».

– Vixen står selvsagt ikke ansvarlig for hva folk gjør på utdelinger som dette, men som en proff aktør skulle det bare ha manglet med – i det minste en mail – hvor man sjekker opp i hvordan det går, skrev hun i en sms.

– Grovt brudd

Forbrukertilsynet opplyste at vedtaket kom som følge av brudd på forbudet mot skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke.

– Forbrukerne skal forstå når de blir utsatt for reklame. Det er et grovt brudd på loven når næringsdrivende ikke er ærlige og åpne om at de opptrer på vegne av virksomheten, sa Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Saken gjaldt bokklubben «Litt Sophie», eid av begge selskapene, som er en av Isachsens mange businesser. I september ble det kjent at bokklubben legges ned.

Forbrukertilsynet mener Instagramkontoen til bokklubben ble brukt til å forlede forbrukere til å tro at kontoen var noe personlig for Isachsen, før den noen måneder senere ble omgjort til bokklubbens offisielle konto.

Da varselet ble kjent i januar, erkjente Isachsen og forlaget markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere, men bestred «hovedpunktet» om skjult reklame.