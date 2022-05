FLERE RETTSSAKER: Skuespiller Johnny Depp forlater en rettssal i London 28. juli i 2020, etter å ha saksøkt News Group Newspaper for en sak om hans tidligere kone Amber Heard. Han mente saken, som ble publisert i avisen The Sun, stemplet ham som «konebanker».

Ekspertvitne sår tvil om Johnny Depps fingerhistorie

Den betente rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard går inn i sin siste uke. En kirurg og en psykiater er blant dem som vitner mandag.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard startet mandag på sin sjette og siste uke.

Stridens kjerne er kronikken i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold. Depp har saksøkt Heard for ærekrenkelse, og hun har levert motsøksmål.

Mandagen i retten startet med at en ortopedisk kirurg, Richard Moore, uttalte seg om Depps historie om da han skadet fingeren i mars 2015. Depp har hevdet at skaden skjedde som følge av at hans daværende kone Amber Heard kastet en flaske vodka på ham.

– Hun kastet en stor flaske og den traff hånden og ble knust. Da jeg tok en titt på fingeren så jeg at fingertuppen var kuttet av. Jeg vet ikke hva et nervøst sammenbrudd føles ut som, men det er trolig det nærmeste jeg har vært et, uttalte han i retten ifølge CNN.

Hendelsen har blitt viet mye oppmerksomhet i den betente rettssaken.

– Ikke i samsvar

Kirurgen, som vitner for Heards forsvar, sår imidlertid tvil om Depps versjon av hvordan skaden skjedde, skriver den amerikanske kanalen NBC.

Ifølge Moore, er ikke Depps fingerskade sammenhengende med det skuespilleren selv har fortalt. Ekspertvitnet hevder at skuespillerens beskrivelse av hendelsen, ville ført til større skader på Depps fingernegl, som fortsatt var intakt.

– De medisinske dataene er usikre. Det er ikke i samsvar med det vi ser i det beskrevne skademønsteret. Beskrivelsen var at hånden var flat på bordet og at flasken «knuste» fingeren fra toppen», sa Moore i retten.

– Men ved å se på bildene, er det ingen betydelig skade på «ryggraden» av fingeren. Man ville sannsynligvis sett skade både på neglen og andre deler av fingeren.

Moore fortalte også at det ser mer ut som at fingeren ble klemt mellom to harde, motstående overflater, og påpekte at leger som behandlet Depp for skaden, ikke skrev i legejournalen at det ble funnet glasskår.

– Dette såret ser ikke ut til å være forårsaket av glass, sa Moore i følge NBC.

BETENT SAK: Johnny Depp demonstrerer hvordan han hevder at han prøvde å beskytte seg fra det som skal ha vært et angrep fra hans ekskone Amber Heard.

Psykiater vitnet

I tillegg til kirurgen, har også en psykiater vitnet for forsvaret til Heard mandag.

Psykiater David R. Spiegel, påstod ifølge NBC at Depp skal vise tegn til stoffmisbruk og partnervold.

– Etter min mening, har Mr. Depp atferd som har sammenheng med noen som har stoffavhengighet og som utøver partnervold, hevder Spiegel som er lærer ved Eastern Virginia Medical School.

Depps forsvarere har forsøkt å betegne Spiegel som ukvalifisert til å uttale seg om vold i nære relasjoner, ettersom ingen av hans publiserte verk spesifikt har dette emnet i titlene.

Til dette, skal Spiegel ha svart at man ikke kan skille mellom traumer og partnervold.