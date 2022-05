TIX avkrefter DJ Astronaut-ryktene

Artisten Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, avkrefter at han er DJ Astronaut. Han får likevel en rolle i finalen av Eurovision Song Contest lørdag kveld.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Identiteten bak Subwoolfer-artistene har vært hemmelig siden start, men før den første semifinalen i Eurovision ble det avslørt at det i hvert fall tirsdag kveld var artisten TIX, eller Andreas Haukeland, som gjemte seg bak masken til DJ Austronaut.

Det skriver NRK i en pressemelding.

Tirsdag dukket TIX opp utenfor PalaOlimpico i Torino i DJ Astronaut-kostymet. Men nå avkrefter han at han har noe med Subwoolfer eller låta «Give That Wolf a Banana» å gjøre.

– Siden jeg skal dele ut poengene for Norge i år følte jeg at jeg måtte få med meg Eurovision-stemningen på nært hold, så jeg reiste ganske spontant til Italia for å treffe den norske delegasjonen. Det var jo gøy at det ble så mye oppstyr rundt dette og viser bare hvor stort engasjementet det er for det norske bidraget i år.

– Mysteriet om hvem som befinner seg bak maskene lever med andre ord videre, sier delegasjonsleder Stig Karlsen.

Bidrar i finalen

TIX skal lese opp stemmene fra den norske juryen under finalen av Eurovision Song Contest lørdag kveld.

– Det er et ærefullt oppdrag. Jeg er kanskje mer nervøs for dette enn opptredenen under Eurovision i fjor. Det er jo en direktesending for 200 millioner mennesker det er snakk om, og det er en veldig seriøs setting, så jeg setter stor pris på tilliten, forteller TIX.