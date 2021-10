Modell og advokat anklager manager for bevisforfalskning

«Au pair er en ordning som gir ungdom mellom 17 og 30 år mulighet til å jobbe i et annet land og derved bedre sine språkkunnskaper og få bedre kjennskap til et annet lands kultur og andre forhold.

(...)

Ordningen innebærer en arbeidsform i en privat familie i et fremmed land og er derfor bygd på en forutsetning om at arbeidet skal utføres i en familiesammenheng, slik at den som arbeider som au pair kommer i tilnærmet samme stilling som en datter eller sønn i vertsfamilien. Norsk ungdom kan således arbeide som au pair i et annet land, og ungdom fra et annet land kan arbeide som au pair her i landet.

Selv om den som arbeider som au pair skal utføre sitt arbeid i et privat hjem i utvekslings- og utdanningsøyemed, og skal ha en stilling som tilnærmet svarer til den som en datter eller sønn har i et familieforhold, vil arbeidets omfang vanligvis gå ut over det som følger av et vanlig familieforhold, slik at en au pair i praksis vil være en arbeidstager.»