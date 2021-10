Iselin Guttormsen og samboeren går fra hverandre

Influenceren bekrefter samlivsbruddet på sin Instagram-konto fredag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Livet blir ikke alltid slik man har sett for seg og noen ganger må man ta noen tøffe valg. Selv om de er tunge, vonde og ekstremt vanskelige, skriver Guttormsen i innlegget.

Hun er utdannet sexolog, og er blant annet kjent for podkasten «G-punktet».

– Vi har i en lengre periode forsøkt å ta vare på kjærligheten som kjærester, men har blitt enige om å gå hver til vårt, fortsetter hun.

Videre skriver hun at de har to fantastiske barn og at hun er svært takknemlig for minnene og stundene de har skapt sammen med hverandre,

– Vi har ingenting annet enn respekt og kjærlighet for hverandre som mennesker, og vi skal fortsette å være de rå, flinke og rare foreldrene for jentene våre, slår hun fast.

Iselin Guttormsen har vært med i mange større TV-produksjoner de siste årene. Vinteren 2020 var hun en av profilene i TV 2-serien «Bloggerne».

I vinter var hun en av deltagerne i «71 grader nord -Norges tøffeste kjendis».

I høst var hun en av kjendisene i «Skal vi danse», men etter at hun brakk ankelen ble det med en dans og en sending for sexologen.

- Jeg har grått i tre dager. Gått ned i vekt – har ikke hatt matlyst. Det er helt kjærlighetssorg, sa Guttormsen til VG i begynnelsen av september.

Forrige fredag vant Guttormsen den kanskje gjeveste prisen under årets Vixen Awards, da hun ble kåret til årets influencer.

– Jeg trodde virkelig ikke dette, i hvert fall ikke at jeg skulle begynne grine. Men det har vært så tøft å stå i dette, sa hun til stående applaus fra salen.

Guttormsen rettet en stor takk til Sebastian Solberg, som oppdaget henne på sosiale medier, og David Eriksen, som turte å satse på en dame som snakker om sex.

PRISVINNER: Iselin Guttormsen ble «Årets influencer» forrige fredag.

– Ikke minst familien min og de kjære barna mine, som har inspirert meg til å se på livet og kroppen på en helt annen måte. Mange synes kanskje jeg snakker stygt og provoserende, og at jeg gjør alt for å bli hørt. Og jeg gjør det, fortsatte hun.