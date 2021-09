NEDTUR ETTER OPPTUR: Den «hemmelige» instagram-kontoen til skuespiller Matt Damon forblir nokså hemmelig – selv om den er nå er oppdaget.

Fans oppdaget Matt Damons hemmelige Instagram-konto

Men gleden over funnet var trolig kortvarig. Kontoen er privat, og bare 76 følgere kan bla seg gjennom de knappe 40 innleggene til superstjernen.

Inntil nylig har filmstjernes fans levd i tro om at han ikke finnes på det sosiale mediet Instagram.

I et intervju med magasinet GQ i september bekreftet film-aktuelle Damon (51) imidlertid at han har en «veldig privat instagramkonto» forbeholdt familie og venner. Siden den ble opprettet i 2013, har han publisert 40 bildeinnlegg.

Etter intervjuet kom ut, tok det bare timer før fans hadde sporet seg frem til profilen hans, skriver NME.

Kontoen, som finnes under navnet «odamnmatt», avslører verken hans fulle navn eller bilde. Men følgerlisten sier kanskje sitt. Der finner man nemlig profilerte kolleger som Chris Hemsworth og Pedro Pascal.

PRIVAT: Dette møter deg om du klikker deg inn på instagramprofilen til Matt Damon.

Damon er mest kjent for Jason Bourne-serien og Ocean’s-filmene. Denne våren var han aktuell med filmen «Stillwater», og nå med filmen «The Last Duell».

Nylig var han derfor å se på den røde løperen på Venezias filmfestival, sammen med kjente kolleger – blant andre Ben Affleck – og side om side med kona Luciana Barroso.

Se de ferske bildene fra filmfestivalen i Venezia her:

STJERNER: Matt Damon ankommer filmfestivalen i båt sammen med den amerikanske skuespilleren Ben Affleck og den britiske skuespilleren Jodie Comer den 10. september i år. Sammen er de aktuelle med filmen "The Last Duel".

Damon har tidligere jobbet med Coen-brødrene, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola og Steven Spielberg.

Han er født i Cambridge, men da han var to år skilte foreldrene hans seg. Han vokste derfor opp i et kollektiv i Boston med moren og en eldre bror. Damon har tidligere studert på Harvard, men sluttet to semestre før eksamen for å bli skuespiller.

Han har i dag de tre døtre med kona Luciana, Isabella (15), Gia (13) og Stella (10), pluss Alexia (22) som han anser som sin egen.