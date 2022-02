Niklas Baarli: – Det har vært noen røffe tak

Niklas Baarli (32) hadde aldri sett for seg at han skulle få så hard medfart for deltagelsen i «Farmen Kjendis». Trusler og stygge kommentarer har satt sine spor. Nå vil han vise en annen side.

