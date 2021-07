UTLEIER: Drømmer du om en solfylt sommer i Beverly Hills? Hvis du blar opp noen hundretusen i måneden kan du leve som sangeren, designeren og forretningskvinnen Rihanna. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Nå kan du leie huset til Rihanna

Trenger du et nytt sted å bo? Robyn Rihanna Fenty (33) kan bli din nye utleier hvis du betaler nok.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Fansen er kanskje skuffet over at sangeren fortsatt ikke har lansert sitt mye etterlengtede album. Men de kan nå få muligheten til å kalle Rihanna for sin utleier om de har lommeboken til det.

Ifølge amerikanske Dirt leier superstjernen nå ut en av sine boliger i stjernespekkede Beverly Hills.

Det var 730.no som omtalte saken først i Norge.

Den 709 kvadratmeter store boligen kan leies til den nette månedssum av 80.000 amerikanske dollar, eller 730.000 norske kroner.

Stjernen kjøpte boligen i fjor til nærmere 126 millioner kroner i følge Architectural Digest.

Boligen ligger skjermet til i en ettertraktet blindvei i fjellene over Beverly Hills. Den heldige nye leietakeren kan fort møte på Hollywoodstjerner som Sir Paul McCartney i nabolaget.

Huset ble opprinnelig bygget på 1930-tallet og gjennomgikk en totalrenovering før Rihanna kjøpte det. Boligen huser blant annet fem romslige soverom, syv bad, en privat gym, en bar og en kinosal.

På den over 2000 kvadratemeter store tomten finner du også basseng, et nabohus og store gressplener å boltre seg på.

KJÆRLIGHET I LUFTA: De to musikerne bekreftet i November 2020 etter mange års vennskap at de var et par. Foto: Joel C Ryan / Invision

Rihanna har de siste månedene vekket oppmerksomhet for forholdet til rapperen A$AP Rocky (32), som bekreftet at de var kjærester til People i November 2020.

For to dager siden ble de sett sammen under en innspilling av et ukjent prosjekt i New York.

I Mai i år snakket A$AP Rocky, eller Rakim Mayers, om forholdet med Rihanna til GQ.

– Mitt livs kjærlighet. Min kvinne.

Paret har vært gode venner i mange år, og det er ikke første gang det har gått rykter om at stjernene har vært et par.