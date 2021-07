BASSISTSTJERNE: Billy Gibbons og Frank Beard skriver p bandet ZZ Top sin Facebookside at bassisten i bandet er død. Foto: Lionel Cironneau / AP

ZZ Top-bassist Dusty Hill er død

Bandmedlemmene opplyser i post på Facebook at Dusty Hill døde i sitt hjem i USA. Han ble 72 år gammel.

Bassisten i det amerikanske blues- og rockebandet ZZ Top, Dusty Hill, er død.

Bandmedlemmene Billy Gibbons og Frank Beard forteller på bandets facebookside at han sovnet inn.

– Vi er lei oss for nyheten i dag om at vår venn, Dusty Hill, har gått bort i søvne hjemme i Houston, Texas, står det i innlegget.

De skriver videre at han var en stor del av bandets suksess og vil bli savnet, både blant dem og fansen.

– Vi, sammen med legioner av ZZ Top-fans over hele verden, vil savne din standhaftige tilstedeværelse, din gode natur og varig forpliktelse til å gi den monumentale bunnen til «toppen».

Bandet har vært aktive siden 1969, og hatt suksess med sanger som «Sharp Dressed Man», «Gimme All Your Lovin’« og «La Grange».

SØRGER: De resterende bandmedlemmene i ZZ Top går ut med at bassisten Dusty Hill er død. Foto: skjermdump, hentet fra Facebook 28. juli kl. 21.14

Hadde helseproblemer

Den 24. Juli 2021 opplyste bandet på Facebook at Hill måtte forlate turneen ZZ Top var på og dra tilbake til Texas for å undersøke et hofteproblem.

– Medlemmene av ZZ Top, Billy og Frank, vil gjerne dele at Dusty, deres fryktløse bassist, er på vei tilbake tilbake til Texas for å se på et hofteproblem, står det i innlegget på bandets facebookside.

Det står i innlegget at Hill hadde bedt bandet spille uten han, og at «Showet må fortsette!».

Fire dager senere kom uttalelsen fra bandmedlemmene om Hills dødsfall på Facebook.

Var med i over 50 år

Hill ble med i ZZ Top i 1970, ett år etter at bandet ble grunnlagt av frontmannen Billy Gibbons. Slikt sett var ikke Dusty Hill en del av det originale oppsettet, men han holdt seg til gjengjeldt med i bandet i over 50 år frem til i dag.

I 2004 ble han og resten av ZZ Top innført i Rock and Roll Hall of Fame.

Dusty Hill vokste opp i delstaten Texas i USA, i likhet med de andre bandmedlemmene.

Ifølge Variety begynte Hill å spille cello i ungdomsårene, noe som gjorde at han lett tok steget over på elektrisk bass. Hill bidro i tillegg med vokal og keyboardspilling i ZZ Top.