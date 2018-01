BLE IKKE FUNNET: Bamse forsvant ut fra et SAS-fly i juli, og siden har mange hundre frivillige lett etter han i skogen.

Gir opp søket etter Bamse (7)

Publisert: 08.01.18 22:13

Frivillige kommer ikke til å lete mer etter den lille hunden som forsvant ut av et fly på Gardermoen i juli.

Syvåringen forsvant etter at flyet han var med på fra Spania landet på Gardermoen i slutten av juli. Siden den gang har mange frivillige lett etter hunden i skogene rundt flyplassen, men nå innser familien og letemannskapene at håpet er ute om å finne hunden.

På Facebook-gruppen «Bamse kom hjem» går familien mandag kveld ut med en melding om at søket avsluttes.

« Som eiere har vi derfor tatt avgjørelsen om at tiden er kommet for å avslutte det aktive og organiserte søket etter Bamse. Vi må komme oss videre i livet, og det gjør vi best som realister. Vi takker av hele vårt hjerte for den enorme hjelpen og innsatsen underveis »,

Fred Magne Skillebæk har ledet leteaksjonen, og uttalt seg på vegne av familien.

– Det har vært noen halmstrå som vi har sjekket, men alt har vist seg å være spor etter noe annet, sier han til VG.

– Det har ikke vært noen sikre observasjoner siden november, etter at snøen kom. Siden har det vært 17-18 kuldegrader, og det er beinhardt å overleve for en liten hund, sier han.

Skillebæk retter en stor takk til alle som har vært med på letingen.

– Det er umulig med ord å forklare hvilken innsats som er lagt ned, hva frivillighet klarer å stable på beina. Jeg har ikke ord, det er helt utrolig, og jeg vil takke alle som én.

