TRIKS:Stjernekokken Gordon Ramsay har et spesiel - og ulovlig - triks han tar i bruk for å unngå fartsbøter når han er ute å råkjører. Foto: Helgesen, Kristian

Stjernekokken bryter loven for å unngå fartsbøter

Publisert: 31.01.18 08:23

RAMPELYS 2018-01-31T07:23:07Z

TV-kokken Gordon Ramsay elsker å kjøre fort på motorveien i Los Angeles, nå avslører han hvordan han unngår fartsbøter.

Den skotske TV-kokken Gordon Ramsay , innrømmer i et intervju med den britiske avisen Mirror at han elsker å øke farten og kjøre for fort i sin Ferrari på motorveien i Los Angeles .

Ifølge TV-kokken som er kjent for blant annet «Gordon Ramsay`s Kitchen Nightmares» og «Hell`s Kitchen» får han likevel aldri fartsbøter for overtredelsene.

Han har nemlig et triks som han sier han tar i bruk når han skal kjøre fort, og med dette bryter han også veitrafikkloven.

Folie over bilskiltet

– Jeg kjører alltid ut rundt klokken 2.30 om morgenen, da braser jeg ut på motorveien, men det er ikke noe politi eller kameraer som fanger det opp, fordi jeg putter folie over nummerskiltet, sier den skotske TV-kokken.

Ifølge Ramsay fungerer folien slik at fotoboksene ikke kan fange opp nummeret, fordi skiltet reflekteres tilbake.

– Det er deilig for en kokk å ha sin egen Ferrari, bare husk å putte folie på nummerskiltet, sier han.

– Det fotografers ikke, fordi det reflekterer. Fantastisk, det er et godt tips, Jeg prøver bare å hjelpe dere, fortsetter Ramsay.

Bryter loven

Ramsay har som regel gode mattips, men det trafikk-trikset hans frarådes man å følge:

Trikset som kokken demonstrerer er selvfølgelig ulovlig, og Ifølge nettsiden lifehacker er det også lite sannsynlighet for at trikset vil fungere.

Nettstedet understreker at det er farlig, og i tillegg forbudt i de fleste amerikanske stater.

Folie over bilskiltet vil få både politi og mennesker til å reagere. Selv om kokken selv mener trikset er genialt, har han tidligere fått straff råkjøringen sin ifølge den britiske avisen Daily Mail.

Fartsgrensen på de fleste motorveiene i Los Angeles er 65 mph, som tilsvarer 105 kilometer i timen. Gordon Ramsays Ferrari, California T kan kjøre i opptil 200 mph, som tilsvarer over 300 kilometer i timen.

Flaut å kjøre til jobben

TV-kokken som eier hele åtte Ferrarier, forteller at han noen ganger syns det er flaut å kjøre til jobben i såpass dyre biler. Han er redd for at folk skal oppfatte han som arrogant.

– Jeg får mye kritikk for å være brutal og ærlig. Det er fordi jeg ikke har glemt hvor jeg kommer fra og hvor hardt jeg har jobbet for det.

– En gang sa noen « Det er lett for deg, du drar på jobb i en Ferrari», sier han.

Fikk du med deg denne? Mikkel «Mio» Christiansen fikk bruk for hestekreftene i Ferrarien da de tok den i bruk som opptrekk for ski.