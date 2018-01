VEKKER OPPSIKT: Ikea gir solid rabatt hvis det viser seg at du er gravid etter å ha tisset på denne reklamen. Foto: Ikea / Ikea

Ikea ber gravide kvinner tisse på reklame

Publisert: 13.01.18 22:30

Den svenske møbelkjeden går nye veier for å vise frem spesialpriser til gravide.

Et av Ikeas siste reklamestunt i et svensk blad vekker oppsikt. På en side i bladet får man den noe oppsiktsvekkende beskjeden: «Å tisse på denne reklamen kan endre livet ditt».

Reklamen er nemlig ikke bare en reklame, det er samtidig en graviditetstest, skriver Washington Post.

Og dersom du tisser og det viser seg at du er gravid byr Ikea på store avslag på en barneseng.

Annonsen er en del av Ikea sin nyeste kampanje «Der livet skjer» som tar utgangspunkt i de avgjørende øyeblikkene i løpet av livet.

– Dette er et måte å vise att Ikea spiller en stor rolle i menneskers liv, både i det store og det små – vi er der livet skjer, sier markedssjef Patrik Nygren Bonnier til svenske Resumè.

– Glimt i øyet

Den er laget i samarbeid med reklamebyrået Åkestam Holst og Macrene Labs. Teknikken skal være det samme som ved andre graviditetstester. Papiret reagerer på graviditetshormonet HCG og skifter farge hvis man er med barn.

– Med glimt i øyet har vi kommet fram til en annonse som kobler sammen en graviditetstest med Ikea Family-rabatten. Et av de mest magiske øyeblikkene man kan oppleve er når den lille pinnen viser et plusstegn. Men det finnes jo mer relevante budskap for en blivende foreldre for oss å ta del i en akkurat det ene sekundet – som for eksempel familierabatt på en sprinkelseng!, sier Evalina Rönnung fra reklamebyrået.

Rasisme-anklager

Ikeas reklame er ikke den eneste som har gjort seg bemerket fra Sverige i det siste. Tidligere denne uken måtte Hennes & Mauritz tåle kraftig kritikk etter at de kjørte en kampanje med en mørkhudet gutt med en genser med påskriften «coolest monkey in the jungle ».

Talkshowverten Jimmy Kimmel er en av dem som ikke har latt reklamekampanjen gå ubemerket. I sin monolog torsdag fleiper han:

– Hvis du ikke var gravid, hvorfor i all verden skulle du kjøpe en barneseng, «weirdo»? sier Kimmel. Crewet hans har laget en parodi på reklamen: I en møbelbutikk får man 20 prosent avslag på ethvert møbel du tisser på!

