NYTT ALBUM: Tim «Avicii» Bergling skal ha produsert over 200 låter før sin død. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nytt Avicii- album kan slippes i år

Publisert: 21.05.18 22:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-21T20:51:16Z

Artisten etterlot seg over 200 upubliserte låter. Musikken skal være noe av det beste DJ-en har produsert på flere år.

Aviciis familie skal ha hatt hemmelige møter med representanter for plateselskapet, og et nytt album kan slippes allerede i år, skriver Aftonbladet mandag kveld.

– Dette er virkelig Aviciis beste musikk på mange år, sier sjefen for plateselskapet Neil Jacobs i et intervju med Variety.

Det er kjent at den avdøde musikeren hadde jobbet med ny musikk i tiden opp mot sin død, men at han ikke rakk å gi ut et nytt album før han gikk bort.

Søndag denne uken meldte Aftonbladet at en ny EP ble lastet opp på den avdøde stjernens profil på Spotify. Musikken skal nå være fjernet, og ifølge Ebba Lindqvist, pressekontakt for Tim Bergling, dreide det seg om falske opplastinger.

Jacobs skal ha hatt telefonkontakt med Bergling to døgn før artistens død, og forteller i intervjuet med Variety at Bergling selv hadde en liste med musikere han ønsket skulle bidra på den nye platen.

– Tim hadde en liste på personer som han håpet vi kunne få med på albumet. Det var det siste vi snakket om, sier Jacobs i intervjuet.

Pressekontakt Ebba Lindqvist sier hun ikke kjenner til planene om å gi ut et nytt album.

Denne artikkelen handler om Avicii

Musikk

Spotify