I FULL SVING: Haddy N’Jie intervjuet, men var ikke lenge i sving under torsdagens 17. mai-sending. Foto: Skjermdump, NRK

Omstridt TV-jobb over på 30 minutter for Haddy N’Jie og Dennis Vareide

Publisert: 17.05.18 14:47 Oppdatert: 17.05.18 15:09

Haddy N’Jie intervjuet en meteorolog under torsdagens 17. mai-sending. Det var stort sett det eneste hun gjorde.

Onsdag kom meldingen om at Haddy N’Jie og Dennis Vareide, som ikke er organiserte i Norsk Journalistlag (NJ), likevel skulle lede seerne gjennom 17. mai-sendingen på NRK - til tross for den pågående streiken. Nyheten vakte sterke reaksjoner blant enkelte i NRK , deriblant for Fredrik Solvang, som valgte å gå hardt ut mot ledelsen.

– Jeg tenkte bare «WTF», sa Solvang til VG onsdag.

NRK har hele tiden vært åpen på at 17. mai-sendingen kom til å bli redusert, og at det kun skulle bli sending fra Oslo, og ikke klipp og bilder fra rundt om i landet for øvrig. Få så nok likevel for seg at rollen Haddy N’Jie og Dennis Vareide hadde påtatt seg skulle være over på en drøy halvtime.

Først klokka 9.50 viste de seg på nemlig på skjermen. Klokka 10.20 var de ferdige for dagen. Det bekrefter også mediedirektør i NRK, Marius Lillelien, overfor VG.

– Det stemmer at de var på i den tidlige delen av sendingen, ja, i drøye 30 minutter. Det har å gjøre med at vi var veldig nøye på at de ikke skulle påta seg andre oppgaver enn det som var tiltenkt i utgangspunktet. Det er viktig for oss å følge spillereglene som gjelder nå som streiken pågår, sier Lillelien.

– Så de var ikke tiltenkt å jobbe i mer enn 30 minutter foran kamera?

– Jo, det var de. I utgangspunktet hadde de også en jobb de skulle gjøre som var basert på research fra folk som også er ute i streik, som da også utgikk. Tiden deres på skjermen ble dermed redusert i forhold til den plassen de opprinnelig skulle hatt.

– Så det skjedde ikke noe på veien?

– Nei, det har ikke skjedd noe på veien mellom i går og i dag.

I tillegg til introduksjon av sendingen, gjorde Haddy N’Jie og Dennis Vareide et par intervjuer i løpet av den tiden de var på. Den resterende delen av sendingen var basert på lyd og bilder fra folkefesten, uten kommentator.

VG har de siste dagene gjentatte ganger - uten å lykkes - forsøkt å komme i kontakt med Haddy og Dennis, og onsdag skrev VG at de hadde fått munnkurv av NRK-ledelsen. Det stemmer ikke, mener mediedirektøren.

– Det er ingen hos oss som har fått munnkurv. Men i en så stor sak som dette er det vanlig at enkelte fra ledelsen uttaler seg på vegne av NRK. At ledere tar seg av den jobben, og ikke programledere eller frilansere. Jeg skjønner at man spisser det til i media, men det er absolutt ikke snakk om noen munnkurv.

– Når de ikke får snakke, er ikke det det samme som munnkurv?

– Jeg tror hverken Haddy eller noen andre har hatt et ønske om å kommentere dette. Fordi det er en sak for NRK-ledelsen.

– Hva tenker du om Fredrik Solvangs utspill om at han lar seg provosere av at Haddy og Dennis likevel skulle jobbe med 17. mai-sendingen?

– Enhver som er i streik ønsker jo å få best mulig effekt av den. Det har jeg forståelse for. Samtidig må han ha respekt for at de som ikke er i streik må få utføre den jobben de er satt til å gjøre, sier mediedirektør i NRK, Marius Lillelien, til VG.