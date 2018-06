SINGEL: Musikkartisten Dagny Norvoll Sandvik deltok på Universals sommerfest torsdag. Der bekreftet hun at hun har blitt singel. Foto: Frode Hansen

Dagny bekrefter brudd med kjæresten

Publisert: 21.06.18 20:02 Oppdatert: 21.06.18 20:51

Popstjernen Dagny Norvoll Sandvik (27) har nylig blitt singel. Men hun har ingen planer om å laste ned Tinder av den grunn.

VG møter Dagny på Universals sommerfest, hvor hun kan bekrefte at det er slutt mellom henne og kjæresten Richard Craker.

– Jeg er ikke så veldig god på singellivet. Kanskje jeg skal være den eneste 27-åringen som aldri har prøvd, eller skal prøve, Tinder. Det må jo være noen av oss igjen, ler hun.

Tromsøværingen tror ikke «swiping» og sjekkeapper er hennes greie.

– Jeg dømmer ingen, men jeg tror det er vanskelig å vurdere en person basert på bilder. Jeg faller for folk når jeg har blitt litt kjent med dem, og tror aldri jeg ville falt for noen bare på grunn av utseende. Jeg ville vært en dårlig Tinder-person!

Fokuserer på musikken

Hun forteller at den nye singeltilværelsen stort sett dreier seg om å fokusere på musikken, som hun har opplevd stor internasjonal suksess med de siste årene.

– Det viktigste for meg er at folk responderer på musikken. For min del er musikk alltid noe jeg lytter til for å føle noe. Man lager musikk fordi man vil skape en reaksjon eller en følelse hos folk, og da er det så sinnssykt digg når ser at man får det til.

27-åringen fikk sitt gjennombrudd med låten «Backbeat» i 2016, og populariteten hennes har fortsatt å øke siden den gang.

Fremfører tre låter på VG-lista

Fredag er hun også klar for VG-lista, hvor hun blant annet skal opptre med hitsingelen «Drink About» sammen med den norske trioen Seeb, som i skrivende stund ligger på 10. plass på lista .

– Jeg skal faktisk fremføre tre låter i morgen, sier Dagny, som gleder seg til å stå på scenen på Rådhusplassen igjen.

Dagny debuterte nemlig på Norges største popkonsert i fjor, som da var hennes største opptreden i karrieren.