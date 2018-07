VITNE TIL FRIERE: Da Taylor Swift møtte fansen sin var det to av dem som valgte å gjøre øyeblikket enda mer spesielt. Foto: STEVE MARCUS / X00642

Fridde til kjæresten foran Taylor Swift

Publisert: 14.07.18 22:48

RAMPELYS 2018-07-14T20:48:37Z

Under en sammenkomst med fansen ble superstjernen vitne til et helt spesielt øyeblikk.

– Hun kalte meg modig og sa at hun aldri blir overrasket. Hun sa også at vi var fantastiske og at vi skal gå og gifte oss. Er dette ekte, skriver den kommende brudgommen Anthony på Twitter.

Taylor Swift (28) hadde nemlig en såkalt «meet and greet» hvor hun møtte fansen før en konsert. Ekstra spesielt ble det for to av dem. Kjæresteparet, som ifølge Swift møttes for fem år siden under turneen hennes «The Red Tour», ble nemlig forlovet, rett foran superstjernen.

Hun har selv lagt ut bilder på Instagram fra da Anthony gikk ned på kne foran sin utkårede.

På sin Twitter-konto skriver også nyforlovede Anthony at han og kjæresten Stephanie har tilbrakt mange timer sammen og lyttet til musikken til Swift.

– Jeg kan ikke takke Taylor nok for å ha brakt oss tette, skriver han.

Han la også ut en video av seg selv og kjæresten dansende og syngende under konserten. På fingeren har Stephanie en glitrende forlovelsesring.

– Vi hadde tidenes beste kveld i går. Det er en kjærlighetshistorie, baby, skriver han under videoen.